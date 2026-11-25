現年42歲的前港姐袁嘉敏（Candy）近年淡出傳統影圈，積極經營會員制付費平台並轉戰東南亞及內地登台市場。近日她北上出席商演時，以一襲超緊身低胸紅色吊帶亮片短裙火辣亮相，獻唱期間不僅隨音樂擺動及「趷翹臀」大騷驕人S形身段，更在歌曲激昂處故意使出「吊帶雙落」殺手鐧，任由兩邊肩帶輪流滑落手臂並從容調整甜笑，成功點燃全場尖叫高潮。

袁嘉敏繼貝殼戰衣後再使性感絕招。(IG@candy_kamanyuen)

北上登台大騷S曲線。（小紅書圖片）

傲人上圍與纖細腰身一覽無遺。（小紅書圖片）

超緊身低胸紅亮片短裙勾勒S形曲線

從曝光的登台現場畫面可見，袁嘉敏當晚身穿一襲超緊身低胸的紅色吊帶亮片短裙，戰衣完美勾勒出她的極致 S 形身段，一上台其傲人上圍與纖細腰身便一覽無遺。在強烈舞台燈光映照下，她一邊深情獻唱，一邊隨動感音樂嫵媚擺動身體，更不時對著台下觀眾「趷翹臀」大晒誘人曲線，一舉一動散發成熟女人的性感魅力。

大騷S形曲線。（小紅書圖片）

獻唱激昂處使出「吊帶欲落」殺手鐧

登台期間，袁嘉敏更使出性感殺手鐧。在演唱到激昂處時，她故意讓一側吊帶滑落至手臂，隨後又輪流將兩邊吊帶跌落，呈現「欲落還留」的極致視覺誘惑。面對肩帶滑落，她一邊若無其事地調整，一邊繼續深情演繹並對著觀眾甜笑，性感指數瞬間飆升，這段「吊帶雙落」的撩人演出直接將現場氣氛推向最高潮，贏得尖叫聲此起彼落。