女子不喝酒無肝病竟患「巨大肝癌」　求醫揭常吃1款健康食物出事

【肝癌／症狀／早餐】進食健康食物也要注意份量！有台灣醫生分享病例，指1名女性患者平日不喝酒，也沒有B型或C型肝炎病史，卻確診「巨大肝癌併發肺臟轉移」，原因竟與她過去20年每天早餐幾乎都吃1種健康食物有關。肝癌（Liver Cancer）是常見的「癌症殺手」，如出現7個常見症狀，必須注意。



女子不酒沒肝炎卻患「巨大肝癌」

台灣營養功能醫學專家、醫生劉博仁於Facebook專頁分享肝癌問題。他表示，有1名女性患者本身健康狀況良好，常日不喝酒，也沒有B型或C型肝炎，但有次她因消化不良求醫檢查，驚訝發現患上肝癌，且是「巨大肝癌併發肺臟轉移」。

常吃「花生醬吐司」出事

經詢問發現，該名患者非常喜歡吃「花生醬」，過去20多年早餐都會吃「花生醬吐司」。劉醫生推測，患者肝癌可能與長期吃被黃麴毒素污染的花生醬所致。

「黃麴毒素」屬一級致癌物

「花生醬」主要成份是花生，花生有「長生果」之稱，含對人體有益的不飽和脂肪酸，有助降低罹患心臟病風險。但劉醫生指出，遭污染的花生粉或花生醬、栗米等食品，可能含有致癌物「黃麴毒素」；「黃麴毒素」是國際癌症研究機構IARC表明的「一級致癌物」，與肝癌、腎臟癌、胃癌有關。

劉醫生建議，若要吃這些食品，應以「新鮮現做」為原則，而「花生愛好者」可吃「帶殼新鮮花生」，以減少受「黃麴毒素」污染機會。

留意肝癌7個常見症狀

在香港，肝癌（Liver Cancer）是「第三號癌症殺手」，僅次於肺癌及大腸癌，每年新症數目約有1,800宗，死亡人數1,500多人，當中新症個案有七成半是男性，平均發病年齡63至69歲。

根據醫院管理局「智友站」網頁，肝癌早期病徵並不明顯，但當腫瘤逐漸增大，病人可能出現7個症狀，必須注意。

肝癌7個常見症狀：

1）右上腹不適、腹痛

2）右肩疼痛: 肝臟腫大會刺激橫隔膜神經，而此處神經正好是連接右肩神經

3）食慾不振、體重下降、噁心和昏睡

4）上腹有硬塊

5）皮膚和眼白呈微黃、皮膚痕癢: 因膽管被腫瘤阻塞，令膽汁色素在血液積聚, 引致黃疸

6）小便呈茶色、大便呈淺灰色

7）腹部積水

