便利店職員網戀13歲女！24小時內3次性交　刑事要坐監民事需賠錢

台灣發生性侵兒童案。新北1名便利店男店員在網上認識1名13歲女網友，雙方成為男女朋友，農曆新年假期期間，2人一起出遊過夜，24小時內發生3次性行為，女童家長事後驚悉事件怒提告。男被告刑事和民事訴訟皆輸，不但被判囚3年6個月，而且要向受害人一方賠償57萬新台幣（約14.5萬港元）。



便利店職員網戀13歲女童，24小時內發生3次關係，女童家長事後得知事件報警提告。（AI生成圖片）

24小時內發生3次性行為

台媒於今年10月報道，案件在新北地院進行審理，26歲張姓男子在便利店（台稱超商）擔任店員，2023年11月初透過網路遊戲認識1名年僅13歲女童，雙方之後交往。2024年農曆新年假期期間，張男邀請小女友一同出遊，雙方不但共處一室過夜，而且24小時內發生3次性行為。女童家長事後得知事件後報警提告，索償100萬新台幣（約25萬港元）精神慰撫金。

被告「對未滿14歲女子性交」罪名成立，遭判囚3年6個月，並要向受害女童及其雙親賠償總共57萬新台幣（約14.5萬港元）。（AI生成圖片）

判囚3年6個月 賠償57萬新台幣

由接受調查至案件在法庭審理期間，張男一直承認罪行，法官今年5月裁定被告「對未滿14歲女子性交」罪名成立，判囚3年6個月。民事索償方面，法官近日作出裁定，判處被告向受害女童及其雙親賠償總共57萬新台幣（約14.5萬港元），案件仍可上訴。

（綜合）