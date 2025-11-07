好色人夫多次嫖妓！妻子指控逼玩「交換夫妻」怒告　他這樣辯解

現代人工作壓力大，但並非出軌嫖妓理由。台灣高雄1名人妻指控，其丈夫婚後多次嫖妓、在交友程式假裝單身，和多名女性保持曖昧關係，甚至強迫妻子參加「交換夫妻」活動，索償50萬新台幣（約12.7萬港元）。人夫嘗試辯解，包括工作壓力大，所以才和異性聊天，但法官經審理後，認為除了強迫參加「交換夫妻」活動證據不足之外，其他情節屬實，判處人夫賠償10萬新台幣（約2.5萬港元）和利息。



李姓人夫被指婚後多次嫖妓、在交友程式假裝單身，和多名女性保持曖昧關係，甚至強迫妻子參加「交換夫妻」活動。（AI生成圖片）

雙方同樣再婚

台媒於10月報，案件在橋頭地方法院審理，涉事人妻和李姓早餐店男老闆2016年10月11日結婚，他們同樣再婚，人妻本身育有1子，丈夫則育有1子1女。

被指出軌嫖妓 要求參與「交換夫妻」

人妻一直以為家庭生活美滿，到了2024年初，人妻收到丈夫女兒通知，指李男約2024年起多次嫖妓，而且假裝自己是單身，透過交友程式和多名女性互傳曖昧訊息，內容提及約炮，李男甚至被指加入特殊性癖好社團，要求妻子參與「交換夫妻」活動，並經常帶異性回家過夜。人妻指控相關行為超越一般社交範圍，嚴重侵害其配偶權，索償50萬新台幣（約12.7萬港元）精神慰撫金。

人妻崩潰怒告。（AI生成圖片）

人夫辯解︰工作壓力大

李男辯稱，在網上聊天只是因為工作壓力大，加上自己沒有朋友，並非刻意找尋異性，聊天對象不限於女生，帶同異性上門只是出租看屋。李男聲稱，過往和妻子吵架後，已經停止和異性聊天。至於被指嫖妓，他沒有直接否認，只說部份行為發生在5年前。

法官判處男被告賠償10萬新台幣

法官根據LINE截圖及社交媒體帳號資料，發現李男婚後曾經嫖妓，對話內容明顯涉及性交易，包括女生三圍資料、照片和收費細節，李男在網上以單身名義和多名女子保持曖昧關係。至於原告指控被告要求她參加「交換夫妻」活動及帶同異性回家過夜，法官認為證據不足，未予信納。法官考慮到各項因素，認為原告索償金額過高，判處被告賠償10萬新台幣（約2.5萬港元），自2024年5月14日起至清償日止按年息5％計算利息，案件仍可上訴。

（綜合）