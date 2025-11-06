獸繼父5年來多次性侵2名年幼繼女！認罪望輕判　重囚104年打藤X下

馬來西亞發生性侵兒童案。1名男子涉嫌多次性侵2名年幼繼女，甚至和她們發生「違反自然性行為」，獸行持續長達5年，獸繼父在庭上認罪，仍然希望獲得輕判，最終被判囚104年和打藤18下。



母親驚悉獸行報警

當地媒體於10月報道，男被告現年35歲，曾在1間公共機構任職，2名受害人隨母親和被告同住，被告2020年開始性侵她們，獸行長達5年，2名受害人忍到分別15歲和16歲，其母親最終得知事件，2025年10月25日上午約11時報警求助。警方翌日（26日）下午4時許拘捕被告。

被告聲稱知錯認罪

被告事後被控9項控罪，包括干犯《刑事法典》第376B條、第377C條，以及《2017年兒童性侵法令》第16條主。主控官狠批，被告為了滿足個人慾望，「卑鄙地傷害了2個孩子」，而且和她們發生「違反自然性行為」，令到她們長期受創影響生活。被告在庭上認罪，聲稱已經知錯，承諾不會再犯同樣錯誤，希望獲得輕判，以及服刑期間見到妻兒。

入獄104年和打藤18下

法官裁定罪成，罪行刑期分開執行，判處入獄104年及打藤18下，被告服刑期間，需要接受心理輔導，即使日後可以出獄，都要接受警察監視2年。

