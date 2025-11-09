躁鬱格鬥教練示愛失敗！強拉女學員到旅館性侵　完事後多次恐嚇

台灣發生教練性侵女學員案件。新北1名患有躁鬱症的格鬥教練愛慕女學員，惟示愛;被拒，隨即強拉對方到旅館，繼而動手性侵得逞，事後更情緒繼續失控，揚言「恨不得殺了你」、「拉你去撞捷運」等話語，受害人大驚下報警求助。



法官裁定被告1項「強制性交」罪成，判處2年有期徒刑；另外2項「恐嚇危害安全」罪名成立，各判2個月有期徒刑，但可易科罰金。



格鬥教練強行將女學員拉進旅館房間內性侵得逞。（AI生成圖片）

強行拉人入房性侵

台媒於今年11月報道，案件在新北地院進行審理，被告擔任格鬥教練，負責向學員教授格鬥技巧，其間愛上女學員小美（化名），於是對她展開追求，惟最終未能抱得美人歸。教練心有不甘，於2023年2月某個深夜約見小美，並稱「有要事須在隱私處所相談」，甚至不理會對方的反對，在捷運站附近強行將她拉進旅館房間內性侵得逞。

事後多次恐嚇

犯案後事隔約1０天，教練情緒繼續失控，前往受害人住所，恫嚇「我恨不得殺了你」、「要拉你一起去跳樓」、「拉你去撞捷運」等話語，甚至數次傳送訊息恐嚇，要脅「你這輩子別想離開我」、「我會扭斷你的脖子」，令到受害人忍無可忍報警求助。

法官拒絕給予緩刑

被告事後承認罪行，聲稱和受害人達成和解，而且需要照顧父親，所以請求緩刑，但法官指出，女方曾經明確表達不願給予被告緩刑機會，足見其心理創傷沒有因金錢賠償而獲撫平，加上被告接受調查時一度否認罪行，法官認為應執行刑罰，才有教化和警惕作用，因此不會給予緩刑。

強制性交罪成入獄2年

法官考慮到被告患有注意力不足症及躁鬱症，裁定1項「強制性交」罪成，判處2年有期徒刑，2項「恐嚇危害安全」罪名成立，各判2個月有期徒刑，如易科罰金，以1,000新台幣（約250港元）折算1天，全案仍可上訴。

