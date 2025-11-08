警署當炮房？日派出所男女警激戰　人夫與女警有性無愛　懲罰極輕

在工作場所理應只能用作辦公，不應發生「18禁」的事情。惟日本神奈川縣警署卻爆出, 醜聞，40多歲巡査已婚部長與和20多歲女巡查發展出「炮友」關係，多次在值班期間在派出所發生性行為。警隊高層收到匿名信驚獲悉事件，經調查後向2人處以減薪一成的紀律處分，為期1個月。男女警事後表示後悔，卻聲稱「彼此之間並沒有戀愛關係」。



多次在派出所休息室發生關係

事件發生在神奈川縣秦野署地域課，涉案人夫和單身女子分別擔任巡查部長和巡查，2人2024年9月起在同1間派出所工作，由2025年6月至8月期間，他們趁深夜當值，派出所沒有其他同袍，同時無市民報案或求助時，就多次轉到休息室內性交，每次持續大約10至15分鐘。

扣減1成月薪作懲處 為期1個月

同年8月，警署在意見收集箱內收到1封匿名信，舉報男女警的不倫關係和不當行為，警隊高層對事件大為震怒，展開調查後證實屬實，決定扣減2人1成月薪，為期1個月，以作懲處。

雙方強調沒有交往

據了解，人夫部長事後慨嘆「做了蠢事」，而女巡查則稱，由於部長曾經親身指導過她，所以心生好感，其行為令到其他人感到困擾，她為此致歉，他們同樣強調沒有交往。

警方指事件沒有影響到職務運作

神奈川縣警監察官室發表聲明，相關行為沒有影響到職務運作，並已根據調查結果，嚴正處分相關人士，警方將徹底加強對警員的指導。

