交往負責出錢！失戀男闖前度家偷聚寶盆15萬台幣　稱︰拿回自己錢

情侶再見未必不是朋友，有機會是遇見賊人！台南1名男子和女友分手後，2次翻牆潛入對方住所，偷走其放在客廳聚寶盆內的15萬新台幣（約3.83萬港元）現金，男子事後捱告，卻辯稱雙方交往時他負責開支，自己「只是拿回自己的錢」。



法官經審理後，認定被告不甘分手加上缺錢，所以闖入前女友住所爆竊，裁定「竊盜」和「侵入住宅」罪成，應執行7個月有期徒刑，但可易科罰金，同時沒收或追徵該15萬新台幣（約3.83萬港元）現金。



邱男闖入前女友住所，偷走客廳電視櫃上聚寶盆內的15萬新台幣（約3.83萬港元）現金。

2次闖入屋 偷取15萬新台幣

台媒於今年11月報道，涉案邱姓男子和女友分手後，2024年12月23日晚上11時許，趁前女友不在家之際，翻越磚造牆垣，並用約30厘米長的鐵鏟撬開窗戶，成功潛入屋內，繼而偷走客廳電視櫃上聚寶盆內的15萬新台幣（約3.83萬港元）現金。5天後，邱男再以同樣手法闖入，今次只是在車庫內逗留一會兒，隨後離開。

被告辯稱交往花錢 入屋是「拿回自己的錢」

女方發現住所被闖入，聚寶盆空空如也，於是報警。警方經調查後拘捕邱男，案件在法院提堂。邱男在庭上辯稱交往期間由他負責支出，闖入前度住所是「拿回自己的錢」，只是承認「侵入住宅」罪行，但否認爆竊。

法官裁定「竊盜」和「侵入住宅」罪名成立，應執行7個月有期徒刑，但可易科罰金，同時沒收或追徵犯罪得益。

入獄7個月兼交出犯罪得益

法官經審理後卻認為，邱男不甘分手，而且落魄缺錢，不但不思循正途賺錢，反而侵入前女友住處，侵害其財產權益，破壞居住安寧。雖然被告沒有前科，但沒有和受害人達成和解和進行賠償，加上否認爆竊，態度欠佳，法官裁定「竊盜」和「侵入住宅」罪名成立，應執行7個月有期徒刑，但可易科罰金，同時沒收或追徵犯罪得益，全案仍可上訴。

