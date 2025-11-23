商場活春宮片瘋傳！年輕男女疑激情口交　售貨員看呆　身份被鎖定

【活春宮／不雅影片】太誇張了吧！本港網絡瘋傳影片，見到某商場中央圓凳上，有1對年輕男女公然作出疑似「口交」動作，附近售貨員看得目瞪口呆，拍攝影片的女生則驚訝說「滿X的！這種地方還硬得起來，太X了啦」。



影片引來網民熱議，紛紛批評離譜，「完全唔覺羞恥？」、「世風日下」、「真不自愛」、「現在的年輕人有這麼急嗎？考慮一下別人的感受」，又揶揄「無錢開房又有表演慾」。



翻查資料，事發地點為台灣桃園市1家購物中心，警方表示掌握該對男女身份，若查證2人行為屬實，將依「公然猥褻罪」送辦。不過，原來相關影片早於2024年2月在台灣網絡流傳，至近日本港社交媒體有人轉載，再次惹來網民關注瘋傳。



本港網絡瘋傳影片，見到某商場中央圓凳上，有1對年輕男女公然作出疑似「口交」行為，附近售貨員看得目瞪口呆。（網絡影片截圖）

情侶情到濃時想親熱也要注意場合。綜合台灣媒體報道，事發於2024年2月下旬，地點是在桃園市蘆竹區台茂購物中心。

年輕男女商場疑當眾口交 售貨員看呆

影片長27秒，見到商場中央沙發區，有1對年輕男女正當眾進行不雅動作，當中男生躺在圓凳上，穿連帽衛衣的女生則趴在男生身上，用帽子蓋頭做出「口交」動作，男生則狀甚激動，附近店舖櫃枱的銷售員都看得目瞪口呆。

男生躺在圓凳上，穿連帽衛衣的女生則趴在男生身上，用帽子蓋頭做出「口交」動作，男生則狀甚激動。（網絡影片截圖）

男生躺在圓凳上，穿連帽衛衣的女生則趴在男生身上，用帽子蓋頭做出「口交」動作，男生則狀甚激動。（網絡影片截圖）

男生躺在圓凳上，穿連帽衛衣的女生則趴在男生身上，用帽子蓋頭做出「口交」動作，男生則狀甚激動。（網絡影片截圖）

拍片女生：太X了！

拍攝影片的女生驚呼「各位弟兄們，吹起來了寶貝。太扯了，滿X的，這種地方還X得起來，太X了喇」。

台警：若2人行為屬實依「公然猥褻罪」送辦

影片流出後大批網民轉載，當時警方表示已初步掌握該對年輕男女身必，若查證兩人行為屬實，將依「公然猥褻罪」送辦。警方呼籲民眾不要在公共場所作出違反善良風俗行為，又提醒網民不要轉傳影片，以免觸犯法例受罰。