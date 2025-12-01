宏福苑大火│父母失養老屋住酒店獲禮包　女兒感恩：佢哋樂觀過我

大埔宏福苑於11日26日星期三下午發生的五級大火，除了造成逾百人死傷之外，更有數千名居民流離失所，急需地方暫住。信和集團及黃廷方慈善基金捐出2,000萬元支援賑災，並預備大約160間酒店客房，為有需要的居民提供免費住宿支援。



有女生在網上表示，其父母在是次火災中失去養老屋，事後獲安排前往信和集團提供的酒店住宿，目前已入住2天，指出酒店「包早午晚3餐」，而且更送上問候禮包，慰問卡寫上「誠摯問候，哀心祝福」，女生形容「真係好驚喜，喺呢啲時候，覺得好溫暖」。



網民知道該對夫婦平安無恙而感到慶幸，紛紛留言指「人無事先係世界冠軍」、「都有良心嘅集團，起碼可以安頓咗3餐，酒店環境都叫做舒適啲，情緒慢慢平復，再想日後嘅安頓」。



女生發文指父母獲安置到信和集團的酒店，「入住咗2日，包早午晚3餐」。（threads@joanne.swy圖片）

宏福苑災民入住信和集團酒店

樓主在threads表示，父母住在宏福苑，「好彩係當日媽媽返咗工，爸爸咁啱出咗去，平時喺屋企瞓緊晏覺」。兩老幸在大火中平安無事，暫時被安置到信和集團提供的酒店，父母大讚信和集團，「入住咗2日，包早午晚3餐，啱啱仲畀咗問候禮包，真係好驚喜」，附有慰問卡寫上「誠摯問候，哀心祝福」，樓主形容「喺呢啲時候，覺得好溫暖」。

酒店送上問候禮包，慰問卡寫上「誠摯問候，哀心祝福」，樓主形容「真係好驚喜，喺呢啲時候，覺得好溫暖」。（threads@joanne.swy圖片）

樓主︰點知佢哋好似仲樂觀過我

樓主表示，本身擔心父母心情，覺得他們失去養老屋，心難免感到難過，「點知佢哋好似仲樂觀過我」，只要人平安無事，後續事宜就可慢慢處理。

11月30日下午繼續有約1500名市民到廣福休憩處獻花，人龍長達1.5公里。（羅日昇攝）

網民︰人在家在，齊齊整整

許多網民留言支持樓主一家，「你同爸爸媽媽都要好好照顧自己身體同情緒，人在家在，齊齊整整」、「希望佢哋身體健康」、「信和集團真係好好，屬於信和嘅『黃廷方慈善基金』，每年都有頒發獎學金予一批各界優秀學生」。

大埔宏福苑五級火焚燒逾43小時後大致救熄，圖為11月28日下午現場情況。（黃學潤攝）

（threads@joanne.swy）