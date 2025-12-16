KFC現炸生雞？食客稱患腸胃炎僅獲賠$100現金券　附食環、KFC回應

肯德基（KFC）有生炸雞？讀者黎先生向《香港01》表示，日前光顧肯德基（KFC）購買炸雞，食物表層炸粉雖呈金黃色，看似「脆卜卜」，詎料內裏是粉紅色生雞肉，根本未熟透，部份位置更留有生雞皮黏膜，看似剛剛解凍。黎生翌日大感不適前往求醫，證實患有腸胃炎，更要「驗屎種病菌」，以作進一步檢查，醫生前後批出接近2星期病假，而求診總共花費大約400元。黎生慨嘆「𠵱家仲發燒，又屙又嘔」、「諗起雞都想嘔」。



黎生即時向KFC反映事件，指店方只願意賠償價值100元現金券，令到他轉向食安中心投訴。黎生指出過往光顧KFC都曾有類似問題，但「沒有這次嚴重」，自己從事大廈維修行業，工作極需要體力勞動，病情完全令到他無法工作，損失大約1.8萬元收入，他不滿KFC忽視食物安全和賠償方式，而他只是要求店方賠償醫療費，「希望KFC做好一點，100蚊現金券，我們也不夠看急症」。



KFC發言人回覆《香港01》，指高度關注是次事件，已向受影響顧客致以誠摯歉意及慰問，並積極配合政府相關部門展開調查工作，強調是次屬個別事件，公司已第一時間進行內部跟進及全面檢討，確保各營運團隊嚴格遵守公司一貫的食品處理及烹調規範，以維持食物質素及安全。



KFC發言人重申，香港肯德基一向秉持嚴謹的食品安全與衞生標準，並持續加強相關人員的專業培訓，以進一步完善營運流程，避免類似情況發生，亦再次就事件向受影響顧客致以深切歉意，同時重申他們對食品安全及品質的堅定承諾。



食物環境衞生署發言人回覆《香港01》則指，食環署人員在11月24日早上接獲有關投訴後，已隨即聯絡投訴人跟進有關個案，惟投訴人未能提供相關食物作檢驗。食環署人員同日到有關店舖調查，其間並沒有發現有售賣未經煮熟食物，但已向該處所負責人進行食物安全教育，其後再發信提醒該食肆經營者須採取有效措施，以確保食物安全，防止同類事件再次發生。



炸雞面層炸粉雖呈金黃色，好似「脆卜卜」，但內裏是粉紅色生肉，完全未熟透，部份位置保留生雞皮黏膜，看似剛剛解凍。（讀者黎先生提供）

猶如「炸粉包住生雞」

黎先生向《香港01》表示，11月23日大約晚上7時，在屯門富泰商場KFC分店花了71元購買炸雞等食物，結果一吃就發現問題，於是拍照記錄。從黎先生提供的照片可見，炸雞表層炸粉雖然呈金黃色，但其實「內有乾坤」，竟見到是粉紅色生雞肉，雞骨呈紫紅色，部份位置甚至保留生雞皮黏膜，極似剛剛解凍，猶如「炸粉包住生雞」。

腸胃炎兼2次發燒 驗屎種病菌

黎生翌日（11月24日）大感不適需求醫，證實患上腸胃炎，甚至需要「驗屎種病菌」，檢查有沒有致病細菌。醫生先後批出病假，由11月24日至12月5日，長達12天，醫藥費大約400元。黎生慨嘆前後2次發燒，目前尚未退燒，而且「又屙又嘔」。

黎生指向KFC投訴後，KFC表示，願意賠償價值100蚊元現金券，令他大為憤慨。（資料圖片／非涉事分店）

食客投設後獲KFC賠償100元現金券

黎生指出，驚悉自己食了「炸生雞」當天，已即時返回分店投訴，KFC事後表示，願意賠償100元現金券，令他大為憤慨，認為KFC沒有誠意。黎生強調，過往KFC有優惠都會光顧，「之前2次都有生食物……未到今次咁生，骨未熟，（但）食到落口」，形容今次簡直離譜，令他「諗起雞都想嘔」、「希望KFC做好一點，100蚊現金券，我們也不夠看急症」。

黎生慨嘆前後2次發燒，目前尚未退燒，而且「又屙又嘔」。（示意圖／gettyimages）

放病假損失1.8萬元收入

黎生指出，自己從事大廈維修行業，需要龐大體力，目前只能在家養病休息，以日薪1,500元計算，自己損失大約1.8萬元收入，但他只是希望KFC「賠醫療費就可以了」。由於事件涉及食物安全，他亦向食安中心反映問題，食安中心回覆指，「個案正在調查中」，將會通知調查結果。

網民︰炸加刺身，一雞兩味

黎生亦有在facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」交代事件，大量網民為他抱不平，留言指出「生雞」、「恐怖」、「生得太離譜」、「你大聲啲叫佢，隻雞識走㗎喎」、「炸加刺身，一雞兩味」。

