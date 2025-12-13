疑似聾啞阿姨去買藥！不懂寫字畫「火柴人」　藥局老闆猜中是這藥

老一輩未必懂得寫字，當有口難言時，只能做動作或畫圖表達意思。台灣1名醫局老闆在threads表示，有1名疑似聾啞阿姨日前到來買藥，「比手劃腳了半天，又拍拍了頭」，但他完全不知道對方想買什麼藥物，只能請求她寫字或畫圖，阿姨「有點難為情」畫了1個火柴人，右手看似正在摸頭，老闆「看了之後思考片刻，突然靈光一閃知道她好像需要什麼」，提供1款止痛藥，包裝圖案和阿姨繪畫圖案差不多。



阿姨想買藥，「有點難為情」畫了1個火柴人，右手看似正在摸頭。（threads@the520123圖片）

網民︰阿姨畫出了靈魂，你也有通靈

事件引來許多網民討論，「阿姨可能是溝通障礙者，藥師的引導方式真的很好」、「阿姨和你都太強啦」、「重點是阿姨忘記名字竟然畫得出圖，最重要是你竟然猜中！太用心對待這份工作了，太厲害了」、「阿姨畫出了靈魂，你也有通靈」。

藥局老闆「看了之後思考片刻，突然靈光一閃知道她好像需要什麼」，提供1款止痛藥，包裝圖案和阿姨繪畫圖案差不多。（threads@the520123圖片）

樓主︰調整擺藥位置

樓主在帖文補充，自己的奶奶年近80歲，近幾年才開始上課識字，「不然以前也是只會講或用畫的形容」，老一輩讀書認字是奢求，有時候遇到客人「連自己的名字都要我們代簽或者他們自備印章」，即使他們有手機，「也不見得會用，寫字都困難了，何況是打字搜尋」，相信藥物擺放位置太隱蔽，導致阿姨找不到，所以才來櫃檯，「這個的確我們需要調整」，樓主更指，「如果阿姨下次再光臨，我會把廣大網友的善意傳遞給她」。

