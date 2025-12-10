元朗大寶冰室肉餅飯突爆紅！老闆女兒：老竇問點解　網民拆解真相

今時今日網上食評隨即主宰食肆生意好壞！近日元朗大寶冰室在網上爆紅，吸引大量食客慕名1光顧，更指定要吃肉餅飯，令到老闆忙碌中百思不得其解。經仔細追尋下，原來早於2025年5月已經有人在社交平台Threads平台留言吹捧「元朗大寶冰室，全亞洲最優秀嘅肉餅飯，大件夾抵食，鄰近西鐵站、巴士總站，交通方便」等字句，而近日相關帖文成為網上「流量密碼」，導致大寶冰室突然爆紅，愈來愈多人湧入「朝聖」，紛紛要品嚐肉餅飯。



老闆老兒向友人笑言，明明店舖是蕃茄湯專門店，「完全唔明，無啦啦洗咗板」、「唔知邊個做X佢，變咗肉餅」，形容父親「做X到佢戇X」、「完全招架唔到，好好笑」，甚至「最後冇晒白飯，叫啲人過對面茶餐廳買個白飯再過嚟食」，但亦表明爸爸是開心的。大量網民笑言「建議太子女分返啲佣金畀第1個出文嘅人」、「本身以為係老闆嘅marketing嚟，點知係唔識嘅人免費幫佢宣傳」。



有男網民在threads回應其他人時，有意無意大讚元朗大寶冰室肉餅，相信是令到該店的肉餅飯爆紅。（threads截圖）

食評變成「潮文」

多名網民化身「偵探」，嘗試了解元朗大寶冰室肉餅飯爆紅之謎，更有人上載疑似來源，原來早於2025年5月，有男網民在threads回應其他人留言時，有意無意大讚元朗大寶冰室肉餅飯，「每日喺元朗大寶冰室度排隊排兩個鐘」、「要食嘅話我推薦元朗大寶冰室，只因為呢到有全亞洲最優秀嘅肉餅飯，大件夾抵食，鄰近西鐵站、巴士總站，交通方便」，目前更提及「你唔可以放過大寶冰室，大寶匠人親手整嘅肉餅飯食一件少一件」。

多人慕名前往光顧元朗大寶冰室，一時之間令到冰室大排長龍。（thread@colourmc影片截圖）

多人「朝聖」品嚐肉餅飯

肉餅飯的食評變成「潮文」，甚至演變成英文、日文和韓文版本，令許多網民慕名趁熱鬧，前往元朗光顧大寶冰室吃肉餅飯。熱潮興起令到冰室大排長龍，其他人拍攝情況，又再加劇排隊熱潮，甚至有KOL前來了解，連香港IKEA小編都要出文「抽水」，令該冰室爆紅。

愈來愈多人湧入冰室「朝聖」品嚐肉餅飯。（facebook群組「食在元朗」@UE Wong圖片）

太子女︰父親做X到戇X

事件驚動老闆一家，「太子女」向友人笑言店舖招牌餸是蕃茄湯，「完全唔明，無啦啦洗咗板」、「唔知邊個做X佢，變咗肉餅」，面對客人突然激增情況，父親「做X到佢戇X」、「完全招架唔到，好好笑」、「最後冇晒白飯，叫啲人過對面茶餐廳買個白飯再過嚟食」，父親不斷詢問客人「點解突然咁多人」。

網民︰想試下食蕃茄湯肉餅

許多網民亦笑言「想試下食蕃茄湯肉餅」、「『大寶冰室的興起』要列入香港十大奇案之一」、「搞到我唔食肉餅，都好想特登過嚟食肉餅」、「Uncle好慘」。

