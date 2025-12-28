月入9.8萬老公不肯全數上繳　人妻：唔信我定有小三　網民批大貪

女人要安全感，男人也要安全感！有人妻於網上大呻，月入9.8萬元的老公不肯上繳全部收入，雖然家庭支出及住宅按揭還款基本都是老公支出，但不滿老公「死都唔肯」將每月剩餘的2.3萬元交給她保管，她覺得不被信任，認為自己只是一起供樓和吃飯的合租人，甚至開始「亂諗」老公是否想留錢養小三。



網民紛紛批評人妻，「信任來自於嗰啲錢妳都幾膚淺，無咩資格講感情」、「你都黐X線，9成9支出都係個老公出，連最後2萬幾都想陰乾埋佢，佢係老公定奴隸？唔見老婆拎埋個萬幾畀個老公安全感？」、「呢把叫什麼尺，係叫得寸進尺，大部份開支男方畀晒，仲要連人哋小金庫都食埋，如果知道另一半咁恐怖，一定寫好平安紙一分錢唔畀佢」。



有人妻大呻，月入9.8萬元的老公不肯上繳全部收入。（《鯊魚》劇照）

該人妻投稿至facebook專頁「婚後呢幾年」問道：「老公月入$98k都唔肯『上繳』？我係老婆，定係合租？」人妻透露與老公同為42歲，老公月入9.8萬元，她月入2.5萬元，每月2.5萬元住宅按揭還款由老公支出，每月4.7萬元家庭支出基本都是老公出，她有時心軟，就會補貼1萬元。

人妻呻老公不肯全數上繳9.8萬月入

人妻指出，計算所有支出後，老公每月大概還剩餘2.3萬，她則可將2.5萬元月入儲起，如果她補貼1萬元，就剩餘1.5萬元。此外，「逢年過節、紅包、兩邊父母禮數，多數都係佢出得多。情人節禮物？佢唔買嘢，直接畀現金我」。

人妻指出，「我最頂唔順係，佢死都唔肯將『剩返嗰$23,000』交畀我保管」。（《姐姐還活着》劇照）

人妻：死都唔肯將剩返嗰2.3萬交我保管

人妻續說，「聽落好似好OK，係咪？但我最頂唔順係，佢死都唔肯將『剩返嗰$23,000』交畀我保管」。人妻嘗試說服老公，「你公司食堂都有9折，你返工又唔使點使錢」、「我畀你每日$200都夠啦？」、「晚餐我哋都係買外賣返屋企，偶爾我去賣場買啲餸簡單煮，唔係大使」。

惟老公「1句頂返嚟」指出，「我出面都要用錢」、「聚會、股票、怕突然冇錢」、「你唔好成日諗住攞晒嚟管」，人妻解釋「我唔係要管你，我係想屋企有安全感」，老公回應「安全感唔係靠你拎住我啲錢」。

老公指出，「我出面都要用錢」、「你唔好成日諗住攞晒嚟管」。（《你的婚姻不是你的婚姻》劇照）

人妻亂諗：係咪真係有小三？

人妻說，「講到呢度就卡死，佢唔妥協，我再講就變吵架。最刺痛係——我身邊朋友啲老公，10個有9個都係人工上繳老婆。唔係話一定要跟，但至少我會覺得，佢哋肯交，代表信任，代表『呢個家我同你一齊』」。

人妻覺得她每次一開口，老公就認為她「係要搶錢咁」，她覺得自己像外人，「好似我哋唔係夫妻，只係一齊供樓、一齊食飯嘅合租」，她甚至開始「忍唔住亂諗」，「佢死守住嗰$23,000，係咪因為有嘢唔想我知？係咪想留『活動基金』？係咪……真係有小三？」。

人妻說，「我唔係貪佢錢，我係怕有一日出事，我先發現自己乜都冇份、乜都唔清楚」。（《新的王者》劇照）

人妻：我唔係貪佢錢

人妻知道「咁諗好難聽」，但亦指出「香港而家乜都貴：買餸、外賣、管理費、保險、覆診……樣樣都燒錢。我唔係貪佢錢，我係怕有一日出事，我先發現自己乜都冇份、乜都唔清楚」。

人妻求助網民問道：「男人唔肯交錢，係正常？定係佢根本唔信我、唔當我係自己人？如果你係我，你會點做？你會繼續忍住唔講，定係一定要同佢講到有共識？」

網民表示，「1個搵$98,000嘅男人，每日得200蚊使，點出去應酬搞好人際關係！」。（《愛·回家之開心速遞》劇集截圖）

網民：老公每月付出7萬幾已算盡責

網民一面倒批評人妻貪得無厭，「人心不足蛇吞象，反思吓自己噏乜先啦」、「乜X嘢叫心軟會貼1萬，頭家你冇份嘅？黐線」、「1個搵$98,000嘅男人，每日得200蚊使，點出去應酬搞好人際關係！」、「1個男人如果努力搵錢，但一出糧就無晒，就會無晒努力嘅動力」。

網民亦指出，「老實講你老公每月已付出7萬幾了，已經算盡責了，家庭開支已經唔使你煩，你每個月搵2萬5自己使，仲想吞埋你老公最後2萬幾，男人都需要安全感，1個男人褲袋冇啲錢傍身點得，你放過你老公啦，你再逼佢真係會崩潰，到時真係唔知發生咩事」、「不如你諗下點樣可以同你老公嘅收入拉近啲距離，努力搵錢分擔下好過睇住佢個兩萬三啦」。