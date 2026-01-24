戀上前同事辯稱不知是人夫！工讀女敗在1張fb照片　法庭終極裁決

小三總有藉口合理化自己介入其他人婚姻。台灣新北1名人妻驚悉，丈夫和其前同事發生婚外情，提告小三索償80萬新台幣（約20萬港元）。小三同事辯稱交往時不知道對方已婚，甚至聲稱受男方威脅才保持聯絡，但法官經審理後，發現男方facebook封面照一欄長期張貼全家合照，認定女被告明知故犯，判處賠償30萬新台幣（約7.5萬港元）精神慰撫金。雙方均不服上訴，法官維持原判，全案定讞。



人妻驚悉丈夫和其前同事發生婚外情，最終離婚收場。（示意圖／shutterstock）

人妻揭丈夫出軌舊同事 索償80萬新台幣

台媒於2025年12月報道，人妻和丈夫2007年結婚，育有1名兒子，2024年1月協議離婚。女方指控，前夫婚姻期間和前同事有不正當關係，他們自2022年5月起交往，多次發生性行為，直到2023年6月才分手，嚴重侵害其配偶權，於是提告小三，索償80萬新台幣（約20萬港元）。

女被告辯稱不知已婚

女被告在庭上聲稱，交往初期並不知道男方是有婦之夫，男方facebook封面照一欄可以設定隱藏，令到自己看不到。她甚至聲稱得知真相後，卻受到男方「言詞威脅」，才沒有立即斷絕往來，但之後沒有再發生關係。

女方提告小三，索償80萬新台幣（約20萬港元）。（示意圖／shutterstock）

判處被告賠償30萬新台幣 雙方均不服上訴

法官拒絕接納被告口供，考慮到雙方學歷、收入與經濟狀況，包括原告碩士畢業，任職教職，月薪大約7至8萬新台幣（約1.75萬至2萬港元），被告則是高中畢業的工讀生，每月收入約3萬新台幣（7,500港元左右），原告索償金額明顯過高，判處被告賠償30萬新台幣（約7.5萬港元）。

雙方同樣不服，各自提出上訴。高等法院合議庭經審理後，發現被告在原審時，其訴訟代理人確定被告一早知悉男方已婚，卻仍然和他交往和發生關係，這項「自認」在法律上具有強大效力，不得任意撤銷。

小三辯稱不知道男方已婚，卻遭法官打臉，判處賠償30萬新台幣（約7.5萬港元）。（示意圖／shutterstock）

法官認定被告一早知道人夫身份

更關鍵的地方是根據原告證據，顯示其前夫的facebook封面照一欄，從2014年10月起就是1張一家三口的甜蜜合照，直到2024年1月離婚後才更換，前夫從來沒有隱藏到家庭合照，被告大約2022年年5月至6月期間成為男方facebook好友，法官認為被告當時絕對留意到這張合照，根本一早知道男方是人夫身份。

不過，法官認為30萬新台幣（約7.5萬港元）精神慰撫金金額合理，所以駁回雙方上訴，全案定讞。

（綜合）