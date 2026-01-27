背叛10年信任！腦麻女遭摸胸猥褻　居服員羞辱︰胸小摸一下沒感覺

行動不便的人需要特別照顧，或會選擇聘請居家服務員。台中1名居家服務員照顧1名臥床老翁長達近10年，竟然垂涎老翁女兒的美色，明知對方有腦性麻痺，需要輪椅代步，仍以檢查拔罐狀況為由，趁機撫摸對方胸部。受害人當場反抗，居家服務員卻反譏諷「你胸部小，摸一下沒感覺」，受害人怒報警提告。法官經審理後，裁定「強制猥褻」罪成，判囚3年6個月，男被告不服上訴，法官認定受害人一家沒有誣衊被告的動機，所以維持原判。



林男觸摸受害人右胸乳頭，同時嘲諷「你胸部這麼小，摸一下又沒感覺」。（示意圖／shutterstock）

涉案居家服務員已服務接近10年

台媒於今年1月報道，涉案林姓男子是居家服務員，服務1名臥床老翁服務接近10年，老翁女兒患有腦性麻痺，日常行動不便，平日需以輪椅代步，一家人都對林男投以信任。

摸胸後譏設︰你胸部這麼小，摸一下又沒感覺

案發於2023年1月23日，林男前往老翁住所工作時，得到老翁女兒同意後為她拔罐，林男見到老翁妻子外出倒垃圾，老翁則在客廳，便伺機聲稱檢查拔罐狀況，在廚房內站在女子輪椅後方位置，拉開對方毛衣摸胸。受害人左手握拳放在胸口，試圖出力推開林男，同時呼叫「不要」，但林男繼續觸摸受害人右胸乳頭，同時嘲諷「你胸部這麼小，摸一下又沒感覺」，受害人奮力推開，林男才肯停手。

案件經過2次審理，法官維持原判，被告入獄3年6個月。（示意圖／shutterstock）

被告遭判囚3年6個月

受害人事後提告，案件在台中地院進行審理，林男否認犯罪，辯稱拉開衣物只是察看拔罐狀況，沒有進行猥褻。但受害人母親表示，她當日同樣接受林男拔罐，對方卻沒有要求查看拔罐後情況，女兒案發後隨即向她告知林男罪行，並表示希望換人，不想再次見到林男。受害人經心理諮商後，發現有創傷性壓力症候群等狀況，法官考慮到被告沒有認罪，而且沒有和受害人進行調解賠償，裁定「強制猥褻」罪成，判處有期徒刑3年6個月。

不服上訴遭駁回

被告不服上訴至台中高分院，強調案中只有原告單一口供，證據不足。法官卻認為，林男服務受害人父親接近10年，他們一家沒有誣陷林男的必要，仍然接納受害人口供，駁回被告上訴，案件仍可上訴。

（綜合）