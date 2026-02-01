企圖亂倫！18歲兄入房圖性侵未成年妹　父聞聲阻止　3原因獲緩刑

台灣發生企圖強姦親妹的風化案。屏東恆春1名18歲男子見到未滿14歲的胞妹在房內玩手機，竟然闖入房間強行脫下胞妹褲子試圖性侵，幸父親聞聲趕至阻止，兄長事後被控，在庭上表明認罪，對自己行為感到後悔。受害人表示願意原諒兄長，希望法官可以給予對方改過自新的機會。法官考慮到男被告沒有前科，裁定「對未滿14歲女子強制性交未遂」罪名成立，判處有期徒刑1年10個月，但可緩刑4年。



涉案男子企圖性侵胞妹，遭父親阻止後被捕。（示意圖／shutterstock）

父親阻止兒子性侵女兒

台媒於今年1月報道，案發於2024年12月15日，當時18歲的男被告發現未滿14歲胞妹獨自在房間玩手機，於是闖入房內，脫下自己的褲子和內褲，繼而強行脫下胞妹褲子試圖性侵。受害人立即抵抗及呼叫，父親聽到爭吵聲趕至查看，立即阻止兒子犯案，其後到警署報案，兒子未能性侵得逞仍捱告。

被告認罪 受害人表明原諒

案件在屏東地院進行審理，男被告承認罪行，同時表示感到懊悔，受害人則表明願意原諒兄長，強調事件沒有對生活造成影響，希望法官可以給予機會。

由於被告沒有前科和認罪，加上受害人願意原諒，所以法官判處有期徒刑1年10個月，緩刑4年。（示意圖／shutterstock）

判處有期徒刑1年10個月 緩刑4年

法官經審理後，認為被告為了一己私慾，違反受害人意願，試圖強制性交，罪行嚴重，但但法官考慮到被告沒有前科，加上認罪和獲得受害人原諒，裁定「對未滿14歲女子強制性交未遂」罪成，判處有期徒刑1年10個月，緩刑4年，緩刑期間需要接受保護管束，同時必須完成6場法治教育課程。

（ETtoday新聞雲）