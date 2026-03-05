元宵節雙屍悲劇！華裔母子雙雙陳屍家中　屍體傳惡臭　揭身份是她

元宵節（初十五）本是團圓佳日，卻揭發悲劇。馬來西亞一對華裔母子，於元宵節晚上被發雙雙倒斃住家屋內，屍體散發惡臭，估計已死去多天。警方已確認2人身份，正調查2人屬於「猝死」還是涉及刑事成分。



（《中國報》圖片）

綜合馬來西亞《中國報》及《詩華日報》報道，事發3月3日（元宵節）晚上8時許，地點在馬來西亞公巴友誼花園人民組屋A座2樓一個單位。鄰居近日聞到屋內傳出臭味，感覺有異，於是報警求助。

馬來西亞華裔母子同陳屍單位 傳惡臭已死去多天

警方接報後，與消拯員出動特殊工具，撬開單位大門，發現屋內有2具屍體，分別陳屍客廳及房間內，相信已死亡多天。

（《中國報》圖片）

死者身份曝光

警方調查後證實，這2名死者是一對華裔母子，分別是72歲的李德琴（譯音）及39歲的林東宏（譯音），生前居於案發單位。

（《中國報》圖片）

警調查是否涉刑事成分

2名死者遺體送往醫院太平間，待解剖確認死因，警方正調查2名死者是「猝死」，還是涉及刑事成分。