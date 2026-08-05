泰男童大廈玩捉迷藏驚見男屍　34歲清潔工倒斃梯間　調查揭內情

泰國也拉府（Yala）發生1宗駭人命案。數名男童在1棟出租大廈內玩捉迷藏時，意外於梯間發現1具呈懸吊狀的男屍，嚇得立即求救。當地警方調查後證實，死者為該大廈的34歲男清潔工，疑因不堪長期患病及生活壓力而自縊身亡。死者家屬透露，死者生前曾兩度試圖輕生獲救，未料最終仍難逃悲劇。



數名男童在1棟出租大廈內玩捉迷藏時，意外於梯間發現1具呈懸吊狀的男屍，嚇得立即求救。（amarin）

性格內向且患長期病 曾兩度輕生獲救

死者為34歲的泰籍男子納塔翁（Nattaworn），生前在案發大廈擔任清潔工及管理員。據死者胞姊透露，弟弟性格極為內向，平時鮮少說話，習慣將心事和煩惱藏在心底，極少向家人傾訴。

死者性格極為內向，平時鮮少說話，習慣將心事和煩惱藏在心底，極少向家人傾訴。（Gettyimages）

她表示，弟弟生前患有長期疾病，並一直飽受精神壓力折磨，過去在舊居時曾兩度試圖上吊輕生，所幸均被她及時發現並救回一命。自從弟弟搬到案發的新住處後，她以為弟弟的情況已有所好轉，未料最終仍發生無可挽回的憾事。

男童玩捉迷藏揭發 友人趕至剪繩已太遲

事件發生於7月30日晚上，地點為泰國也拉府勿洞縣（Betong）市區的1棟4層高出租大廈。當晚約8時30分，幾名男童在該大廈內玩捉迷藏，其間有人跑到3樓通往4樓天台的樓梯間尋找藏身之處，該處平時是死者休息和睡覺地方。

幾名男童在該大廈內玩捉迷藏，其間有人跑到3樓通往4樓天台的樓梯間尋找藏身之處，該處平時是死者休息和睡覺地方。（amarin）

男童驚見納塔翁上吊，嚇得慌忙走避並通知死者友人。友人聞訊隨即趕上樓，第一時間將繩索剪斷試圖救人，惟當時納塔翁身體已經僵硬，估計已無生命迹象數小時，友人唯有立刻報警求助。

友人聞訊後隨即趕上樓，第一時間將繩索剪斷試圖救人。（amarin）

警方列作自殺案處理 遺體交家屬辦理後事

勿洞警察局接報後，派出搜查隊、法醫及救援人員趕赴現場。警員封鎖現場調查，發現死者身穿灰色短袖T恤及牛仔長褲，現場並無打鬥痕迹，初步排除他殺可能性。

勿洞警察局接報後，派出搜查隊、法醫及救援人員趕赴現場。（amarin）

警方表示，經初步調查及結合家屬口供，相信死者是因個人健康及情緒問題而尋短見。死者遺體隨後已移送醫院進行進一步檢驗，完成法定程序後，將交由家屬領回辦理後事。

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不要用死亡開玩笑！印尼1名21歲女子打算直播一段自殺未遂的「創作內容」影片，但當她站在椅子上並把頭套進懸掛的布條時，突然腳下一滑，從椅子上滑落，「假上吊」變「真上吊」，丟了性命。



印尼1名21歲女子打算直播自殺未遂的「創作」影片，但當她把頭套進懸掛的布條時，突然腳下一滑，從椅子滑落，「假上吊」變「真上吊」丟了性命。（marissa lewis/unsplash）

綜合外媒報道，3月1日晚上約9點30分，印尼西爪哇省茂物縣（Bogor）陸維利安鎮（Leuwiliang）西伯村（Kampung Cibeber）1名在餐廳任職侍應的21歲女子，在網上直播時「假裝上吊自殺」，卻因腳下打滑意外勒斃。觀看直播的網民及她的朋友目擊慘劇，於是即時趕往她的住所施救，但為時已晚。

據當地媒體報道，死者早前曾在直播時表達過有自尋短見意圖，當時吸引了大量網民留言關心。事發前，她曾和朋友視像通話，並表示正在考慮拍攝自殺未遂的「創作內容」影片。當時朋友曾詢問她的意圖，又以為她在說笑，沒想到她竟然真的準備了椅子和長布條準備上吊，並表示「我要直播，我要造內容啊」。

警方指死者朋友從直播畫面見到慘劇，即時前往她家中救援，但為時已晚，到達時死者已氣絕。（資料圖片）

陸維利安警察局長蘇普里亞托（Agus Supriyanto）於3月9日公布案情，指死者當時站在椅子上，將懸掛於門上的通風口布條套在頸上，結果站不穩，不小心從踩着的椅子上滑落，她的朋友透過直播畫面看到慘況，即時前往她家救援並報警求助，「當她到達時，她發現她的朋友已經死了，脖子懸在門框上」。

蘇普里亞托又指，從檢查結果來看，死者死於窒息。而死者的朋友表示，沒有發現死者生前有自殘行為，也沒有因為什麼問題真的打算上吊自殺，不過，相關說法仍有待警方進一步核實。目前，警方初步認為女子死於意外，並已將遺體交還給她家人。

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