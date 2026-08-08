印度慘劇！25歲人妻遲上菜遭吸毒叔仔用斧砍頭　斷頭掛家附近榕樹

印度發生1宗極端家庭殘殺案。比哈爾邦1名25歲女子，因未能及時為下班回家的叔仔遞上飯菜，竟遭對方持斧頭殘忍斬首，行兇後更是將受害女的頭顱懸掛在自家附近的1棵榕樹上，隨後冷靜地坐在家門口。路過村民赫然發現樹上人頭，嚇得隨即去附近警局報警。警方趕抵現場將頭顱取下送往醫院驗屍，並當場逮捕行兇的叔仔。當地居民向警方透露，叔仔平日有嚴重毒癮，可能是毒癮發作導致情緒極度失控，案件仍在進一步調查中。



比哈爾邦1名25歲女子，因未能即時為下班回家的叔仔遞上飯菜，竟遭對方持斧頭殘忍斬首。（網上圖片）

25歲大嫂因上菜慢遭叔仔用斧砍頭

據印度媒體綜合報道，事發於印度比哈爾邦賈哈納巴德縣的伊瑪德普爾村（Imadpur），死者為25歲女子德維（Anshu Devi），她是當地居民庫馬爾（Dharmendra Kumar）的妻子。事發當天上午，其他家庭成員均前往田間進行水稻插秧工作，家中僅有德維獨自在家。

事發當天上午，家人們均前往田間插秧，家中僅有德維獨自在家。（AI生成圖片）

丈夫22歲的弟弟庫納爾（Kunal Kumar）工作歸家後向大嫂索取餐點，疑因飯菜遲遲未準備好，庫納爾突然情緒失控，拿起斧頭砍向大嫂，導致其當場身亡並遭斬首。

因飯菜遲遲未準備好，叔仔突然情緒失控，拿起斧頭砍向大嫂，導致其當場身亡並遭斬首。（AI1生成圖片）

叔仔將斷頭懸掛在家附近榕樹

事後，庫納爾將大嫂的斷頭懸掛在自家屋外不遠處的1棵榕樹上，隨後冷靜地坐在家門口，路過的村民赫然發現樹上掛著人頭，嚇得隨即向附近帕爾薩比哈警局報警。警方迅速趕抵現場，取下死者頭顱送往醫院進行驗屍，並當場逮捕庫納爾。

村民透露叔仔平時有嚴重毒癮 案件仍在進一步調查中

當地村民向警方透露，庫納爾平時有嚴重的毒癮，可能是毒癮發作導致情緒極度失控。帕爾薩比哈警局局長納拉揚（Sarv Narayan）表示，初步調查發現，疑犯疑似因飯菜遲上而與大嫂發生爭執進而行兇。不過，警方正從多個角度展開全面調查，以確定確切的案發原因。目前案件仍在進一步調查中。

（綜合）

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【港鐵／導盲犬】導盲犬是失明人士重要伙伴，不應遭受歧視。本港社交平台Threads瘋傳影片，有失明叔叔攜帶導盲犬從旺角站乘搭港鐵，詎料被阿叔乘客不斷責罵，導盲犬露出驚慌舉動，「好驚夾晒尾，睇到唔開心」。目擊者更透露，事件「由旺角鬧到去葵芳」，幸好有其他乘客「KO」阿叔，亦有港鐵職員到場處理。



目擊者補充，到達目的地後，導盲犬即專業地帶主人離開，未有受事件影響，令目擊者大讚「叻過我」。



影片引來網民熱議，紛紛批評阿叔乘客對待導盲犬的態度離譜，又對導盲犬的驚慌反應感到心酸，「好可怕嘅無知」、「狗狗條尾耷晒，佢以為自己做錯事……」、「香港真係有好多唔文明嘅人」。



有失明叔叔攜帶導盲犬從旺角站乘搭港鐵，詎料被阿叔乘客不斷責罵，導盲犬露出驚慌舉動。（Threads@lingmayy0_p)

失明叔叔攜導盲犬搭港鐵 被阿叔狂罵

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