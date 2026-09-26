日59歲女主人為救愛犬墮7米瀑布亡　獸醫警告：無禁止不等於安全

帶狗行山看似是讓狗狗有機會增加活動量，但未必是好事。日本山梨縣西澤溪谷早前便發生1宗悲劇，1名59歲女子與友人及愛犬登山時，未有繫上牽繩的狗隻越過防護鐵鏈，女主人為救狗跨越鐵鏈，最終失足從約7米高處直墮瀑布潭死亡。事件在當地引起討論，到底山徑沒有明文禁止寵物進入，是否代表適合帶狗同行。



香港人愛行山，不少狗主亦會趁周末帶愛犬到郊外活動，但山徑環境始終不同於一般公園，一旦狗隻突然衝前，後果可以非常嚴重。香港政府資料顯示，2024年消防處接獲588宗攀山拯救事故，涉及345人受傷、15人死亡；漁護署今年亦曾就公眾地方未有以狗帶牽引大型狗隻個案採取執法行動。



日本山梨縣西澤溪谷早前發生致命事故，一名59歲女子為救愛犬失足墮下約7米瀑布潭身亡。（網上影片截圖）

愛犬越過防護鐵鏈 59歲女跨出去救狗同墮瀑布

事故發生於2026年5月7日上午約11時30分，地點位於日本山梨縣山梨市西澤溪谷的「貞泉瀑布」（貞泉の滝）附近。

據日本朝日電視台テレビ朝日及UTY山梨電視台UTYテレビ山梨報道，死者是居於東京都澀谷區的一名59歲女子。事發時，她與兩名女性友人及愛犬沿瀑布附近的登山道散步。

警方調查指，狗隻途中越過設於登山道旁的防護鐵鏈，並跌向瀑布一帶。女子見狀後跨過鐵鏈嘗試救狗，其間在濕滑位置失足，與愛犬一同跌入約7米下的瀑布潭。同行友人隨即報警求助，警方山岳救助隊等人員趕赴現場。女子約4小時後被救援人員從瀑布潭救起，但已沒有生命跡象，其後證實死亡。

警方同時確認，涉事狗隻當時沒有繫上牽繩，截至事故報道刊出時仍未尋回。

涉事狗隻當時未有繫上牽繩，途中越過登山道旁的防護鐵鏈。（網上影片截圖）

西澤溪谷並非普通公園 山路狹窄兼有落石風險

西澤溪谷位處秩父多摩甲斐國立公園，以瀑布、溪流及紅葉聞名。不過，官方資料顯示，完整遠足路線約10公里，需時約4小時，部分山路狹窄，亦有落石風險，並非一般平坦散步徑。

事故發生4日後，山梨市於5月11日在官方網站發布公告，呼籲遊客避免攜帶寵物進入西澤溪谷。

女主人見愛犬走近瀑布一帶，情急下跨越防護鐵鏈嘗試救狗。（網上影片截圖）

當局指出，寵物入山可能出現滑落，以及與其他登山人士接觸或碰撞等風險，希望遊客配合。

值得留意的是，山梨市所用日文「ご遠慮ください」較接近「請避免」或「請勿攜帶」，並非法律上的全面禁止。

換言之，沒有明文禁止，並不代表官方認為做法安全。



女子約4小時後被救援人員救起，但其後證實死亡。（網上影片截圖）

山梨市在事故後發公告，呼籲遊客避免攜帶寵物進入西澤溪谷。（網上影片截圖）

當局提醒，寵物入山除有滑落風險，亦可能與其他登山人士發生碰撞。（網上影片截圖）

獸醫警告：「沒有禁止」不是唯一標準

Yahoo!JAPAN一篇由獸醫撰寫的分析文章以今次事故為例，指出不少飼主帶狗行山前，最先考慮的是「有沒有禁止寵物」。不過，山區是否適合狗隻同行，還要視乎路面狀況、懸崖及溪流位置、狗隻體力和性格，以及主人能否全程控制牠的行動。

山林同時存在野生動物、陌生氣味、流水聲及其他狗隻等刺激。即使平日十分聽話的狗，在陌生環境下亦可能突然衝前。今次事故中，警方確認涉事犬隻未有繫上牽繩，最終越過防護鐵鏈，正正顯示山區突發情況可以在數秒內發生。

附近居民表示，不少人都會帶寵物入山。（網上影片截圖）

最大風險或不只是狗隻遇險

另一個容易被忽略的風險，是主人看到愛犬遇險後，本能地立即上前救援。今次事故中，女子正是看到愛犬越過鐵鏈後跨出去救狗，最終自己亦失足墮下。在懸崖、急流或濕滑山徑附近，貿然越過防護設施救援，有機會令原本的寵物事故進一步演變成人命事故。此外，山梨市亦提醒，寵物突然在狹窄山路衝前或拉扯牽繩，亦可能令其他登山人士失去平衡。

獸醫提醒，山徑沒有明文禁止寵物進入，不代表環境一定適合帶狗同行。（AI生成圖片）

日本各景區規定不一 帶狗入山前應先評估風險

日本目前未有一條適用於所有山區、全面禁止攜犬登山的統一規定，不同國立公園、自然保護區及地方政府可按生態和安全需要制定不同安排。飼主出發前除了查看景區規定，亦應評估狗隻能否全程受牽繩控制，以及路線有沒有懸崖、急流、濕滑路面或狹窄山徑。西澤溪谷事故帶來的提醒是，山區真正的安全界線，從來不只是「有沒有寫着禁止」。

專家提醒狗主，帶狗行山前應先評估路況、牽繩控制，以及懸崖、溪流等潛在風險。（AI生成圖片）

香港近期亦惹爭議 4大型犬郊野公園未見牽繩

類似的「帶狗行山是否需要妥善控制」問題，近日在香港亦引起關注。

今年8月，有網民上載照片，顯示一名婦人帶同4隻大型犬到郊野公園散步，其中3隻為洛威拿犬，相中未見狗隻使用狗繩，引起網民討論，擔心狗隻一旦突然衝前，狗主未必能及時控制。其後漁護署於8月30日、9月5日及6日在全港多個狗隻聚集的公眾地方進行特別巡查，共發現3宗涉嫌未有以狗帶牽引大型狗隻的個案，署方表示會跟進及提出檢控。

根據《狂犬病條例》，狗隻在公眾地方須以狗帶牽引或以其他有效方式控制；體重20公斤或以上的大型狗隻，更必須以長度不超過2米的狗帶穩妥牽引。對狗主而言，牽繩不只是避免違例，更重要是防止狗隻突然追逐其他動物、衝出山路，甚至走近懸崖或溪澗。

狗主、行山人士都要留神

帶狗行山並不代表一定危險，但出發前應先評估山徑是否適合狗隻、沿途有沒有懸崖、急流或狹窄路段，以及狗隻能否全程受牽繩控制。

如果途中遇到未有妥善控制的狗隻，其他行山人士亦應保持距離，不要突然走近、奔跑或伸手接觸陌生狗隻；如山路狹窄，可先停下讓對方通過，避免人狗同時擠在崖邊或濕滑位置。

至於狗隻一旦跌落懸崖、急流或越過安全設施，主人亦不應貿然追出去救援，應先確保自身安全，再向警方、消防或相關救援單位求助。