屯門蝴蝶廣場天台男女擺不雅姿勢！校服女稱：拍緊片　涉已違法

身穿校服、在公眾地方做出不雅動作，竟是為了拍片？社交平台Threads最近流傳1張照片，發帖的樓主表示，拍照現場是屯門蝴蝶廣場天台，可見一對男女晚上身處商場天台近圍欄位置，男生坐在凳上，疑穿校裙的女生面對面坐在男生的大腿上，出現「女上男下」的不雅姿勢，身體相當貼近。由於相片頗模糊，未能確認男女身份、年齡或就讀學校。



一對疑似穿着校服的男女，晚上身處商場天台近圍欄位置，出現「女上男下」的不雅姿勢。（Threads@magicowhorse圖片）

帖文和照片引來許多網民討論，有人不滿未能了解到事件詳情，直斥「冇片冇真相」：

「片呢？」



「好心你拍片啦！」



「師兄，建議你換手機」



「無片，你話佢識打筋斗都得啦！」



我放大影㗎！ 樓主解釋

該名女網民留言指「我哋拍緊片，冇打算影響人，千祈唔好起我底」，更在自己Threads帳號表示「我男partner見到post揚咗，話唔再出屯門」、「千祈唔好同我學校講」。（Threads截圖）

其後有自稱是片中女生的網民留言指「Sorry，係我哋，平時會搵公園拍嘢，仲以為咁夜冇人」、「我哋拍緊片，冇打算影響人，千祈唔好起我底」，甚至聲稱自己來自本港一個成人影片平台。該名女生又在自己的Threads帳號表示「我男partner見到post揚咗，話唔再出屯門」、「千祈唔好同我學校講」。女生又在留言報上搜尋平台的方法及公開自己藝名。

大量網民進入平台了解，認為該名女網民所言非虛，但懷疑她刻意為自己宣傳：

「黐X線公司，留言講嗰個係真」



「想講真係佢，特登入去睇，真係有呢啲片呀手足」



進入平台網站前需要回答是否年滿18歲，但毋須任何證明即能揀選「年滿18歲」選項。（網站截圖）

該個平台主打本港成人影片創作，看片前必須登記成為會員及課金，其中一種支付方式是加密貨幣，進入網站前需要回答是否年滿18歲，但毋須任何證明即能揀選「年滿18歲」選項。

另外，網站寫明「不向香港、伊朗、巴基斯坦提供服務」，但同樣毋須提供任何證明，已能申報與所在地不同的地區。

網站寫明「不向香港、伊朗、巴基斯坦提供服務」，但同樣毋須提供任何證明，已能申報與所在地不同的地區。（網站截圖）

由於成人網站有疑似該女生藝名的影片，網民懷疑她在公眾地方拍攝不雅片，如果屬實，涉事者會否觸犯法例，將視乎年齡和事發現場性質而定：

1.拍片者年滿18歲



若片中男女已年滿18歲，而且雙方均屬自願，單純拍攝成人影片本身未必構成刑事罪行；但若拍攝地點屬於公眾地方，或有可能被公眾看見，而片中涉及性交、裸露或其他露骨性行為，則可能涉及普通法罪行「作出有違公德的行為」，最高刑罰根據本港法例第221章《刑事訴訟程序條例》第101I條，可判監禁7年。

若涉事男女在公眾地方或公眾視線範圍內猥褻暴露身體，亦可能觸犯本港法例第200章《刑事罪行條例》第148(1)條，最高可罰款2,000元及監禁6個月。如果成人影片其後被公開上載、出售或傳播，而內容被裁定屬淫褻物品，則可能觸犯本港法例第390章《淫褻及不雅物品管制條例》第21(1)條，最高可罰款100萬元及監禁3年。

2. 16至17歲



如果雙方為16至17歲 雖然已達香港一般性行為的法定同意年齡，但不代表可以參與色情影片或色情表演，《刑事罪行條例》第138A條訂明，任何人使用、促致或提供18歲以下人士製作色情物品或參與色情表演，均可能構成罪行，最高可被判罰款100萬元及監禁5年。

該個平台主打本港成人影片創作，如果想看片，必須登記成為會員及課金，其中一種支付方式是加密貨幣。（網站截圖）

3. 未滿16歲



若男女未滿16歲，刑責會明顯加重，根據《刑事罪行條例》第138A條，任何人使用、促致或提供未滿16歲人士製作色情物品或參與色情表演，最高可被判罰款300萬元及監禁10年。

另一方面，本港法例第579章《防止兒童色情物品條例》亦將未滿16歲人士納入「兒童」範圍。如有人拍攝相關色情影片，即使影片尚未公開發布，單是「製作」本身已可能觸犯第579章第3(1)條。若循公訴程序定罪，最高可罰款200萬元及監禁8年；若循簡易程序處理，最高可罰款100萬元及監禁3年。



若發布兒童色情物品，則可能觸犯第579章第3(2)條，公訴程序最高同樣可判罰款200萬元及監禁8年；如只是管有相關物品，則可能涉及第3(3)條，公訴程序最高可罰款100萬元及監禁5年。



另外，若女方為13至15歲，則可能涉及《刑事罪行條例》第124條「與16歲以下女童性交」，最高可判監禁5年。但如果女方未滿13歲，觸犯第123條「與13歲以下女童性交」，最高刑罰可判終身監禁。即使未涉及性交，只要有人向16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為，或促使兒童作出嚴重猥褻行為，亦可能觸犯第146條，最高可判監禁10年。



此外，若未成年一方為男童，一旦涉及其他嚴重猥褻行為，則可能觸犯《刑事罪行條例》第146條「向16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為」，最高可判監禁10年。

（Threads@magicowhorse）