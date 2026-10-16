公屋新婚夫揼邪骨2年│人妻：試婚紗翌日去玩多次　網民勸離婚驗身

許多人在結婚前後表現完全不同，令身邊人不寒而慄！1名香港人妻在Threads發文慘呻，自己曾受過感情創傷，之後遇到現時丈夫，對方住公屋，和前妻離婚10年育有1名女兒，樓主則自己做生意和有物業，對比起來丈夫條件一般，但認為對方「對我好，同埋個樣係好老實」。因此雙方交往4年後結婚，剛剛新婚不足1年，並未有子女。樓主一直以為和丈夫的家人關係良好，未結婚前，奶奶更稱「如果老公做錯咩事，佢哋一家人都會企喺我嗰邊」，甚至形容「佢哋一家人都好錫我，當正我係女」。



沒料到幸福背後暗藏暗黑真相，樓主大爆「上2個星期發現老公原來2年前已經出去玩」，前往內地接受俗稱「揼邪骨」的色情按摩服務，而且是交往第2年就「出軌」，「試完婚紗嘅第2日，又去玩多1次」、「結婚完未夠1年又繼續去」，原因是「覺得空虛寂寞」。樓主感到失望，「呢排日日都係同佢講緊要離婚，跟住佢係都唔肯離婚」，她被迫與出軌夫持續糾纏。



樓主稱，奶奶最初不相信兒子會「揼邪骨」，但她指出丈夫已經承認，奶奶竟然向樓主表示「你做咩咁蠢，睇佢手機？」，樓主反駁「我先係受害者喎，點解話番我嘅？」。詎料奶奶卻指「哎呀，男人都係咁衰㗎啦」。樓主又說，姑仔目前單身，得知事件竟幫腔淡化兼冷嘲熱諷，認為「好小事」，自言日後如果結婚，都可以「接受到自己老公出去嫖妓」 。



樓主表示，丈夫條件一般，但對方「對我好，同埋個樣係好老實」，所以交往4年後結婚，剛剛新婚不足1年，卻揭發對方常去「揼邪骨」。（《單身男女2》劇照）

奶奶講嘅嘢點可以信，個仔點X街法都會攬，因為自己個仔就係寶，人哋個女就係外人！ 網民留言

樓主慨嘆「覺得好傷心，唔只係我老公做呢啲嘢，仲要係佢屋企人其實一直都冇當我係自己人」、「都唔夠膽同我屋企人講」。帖文引來許多網民討論，批評奶奶護短，直斥「成家人都係黐線」、「奶奶講嘅嘢，信一成都死得」。

記住老公嘅爸媽永遠都係老公嘅爸媽，唔係你爸媽，唔好妄想佢哋會捨棄你老公企你嗰邊，當上一課。 網民留言

樓主揭發「原來2年前已經出去玩」，前往內地接受俗稱「揼邪骨」的色情按摩服務，而且是交往第2年就出軌。（《一路向西》劇照）

過來人分享經歷：永遠老母都係企喺個仔嗰邊

有過來人分享經歷，表示「前奶奶一樣幫住個仔呃我，永遠老母都係企喺個仔嗰邊，所以已變前度」，又指奶奶根本不相信自己，面對證據仍表示不信兒子會那樣，「堅持唔信我」，因此得出的頓悟是「不要相信男家所有人說的話，我奶奶當初氹我生小朋友時，夠話全部由佢湊，我負責返工就得，點知生咗後，就算我啱啱個肚開完刀，個傷口仲未好返都好，半夜都係得我1個餵奶換片，原來佢意思係只要我喺屋企，佢係絕對唔會湊BB，到我放完產假返工，佢要我放工後即刻返屋企，但從來都唔會要求我老公湊，從此之後，我就慢慢開始討厭呢一家人」。

奶奶最初不相信兒子會「揼邪骨」，但樓主指出丈夫已經承認，奶奶竟然向樓主表示「你做咩咁蠢，睇佢手機？」、「哎呀，男人都係咁衰㗎啦」。（《BB來了》劇照）

更有網民理性分析奶奶態度，異口同聲建議樓主驗身離婚：

「可能你奶奶同你老爺咁多年，就係咁過嚟呢？又或者當年你老爺出軌你奶奶又係隻眼開隻眼閉呢？奶奶咁樣同你講，你問下你自己過唔過到自己啦」



「早走早着，有第一次絕對有下次，喺我身邊見到嘅無一個會真心回頭，全部得個講字。身邊見過一個忍到最後，隻佬係玩到喺大陸多咗頭家，仲生埋仔」



「離婚，長痛不如短痛」



「驗身先好喎」



樓主不滿意奶奶偏幫自己兒子。（《BB來了》劇照）

部份性病初期無徵狀 易傳播感染

除了夫妻信任問題之外，若伴侶曾與第三者發生性接觸，亦應留意性傳播感染，根據世界衞生組織於2025年9月公布的性傳播感染專題報告，已知有超過30種細菌、病毒及寄生蟲可透過性接觸傳播，包括陰道性交、肛交及口交。該報告指出，全球每天有超過100萬人感染性傳播疾病，其中衣原體、淋病、梅毒及人類乳頭瘤病毒（HPV）在感染初期均可呈現毫無徵狀的隱匿狀態，特別是女性生殖系統構造複雜，若延誤診斷，可能迅速惡化為盆腔炎（PID），進而造成輸卵管受損甚至終身不孕。此外，即使性接觸過程中使用安全套，亦無法全面阻隔經由會陰部皮膚接觸傳播的梅毒硬下疳或生殖器疱疹病毒，因此有潛在高危接觸史的配偶切勿心存僥倖，應儘早進行全面篩查。

由於部份性病感染後不一定出現明顯症狀，即使外表健康，亦不能單憑沒有不適便判斷未受感染。部份性病若未及時診斷及治療，更可能引致盆腔炎、不孕症及其他長期健康問題。

每次性接觸均正確使用安全套，可有效降低感染HIV、淋病及衣原體等經體液傳播的性病風險，但安全套並不能提供絕對保護。（AI生成圖片）

美國疾病控制及預防中心（CDC）指出，每次性接觸均正確使用安全套，可有效降低感染HIV、淋病及衣原體等經體液傳播的性病風險，但安全套並不能提供絕對保護。中心指出，梅毒、生殖器疱疹及HPV等感染，可透過接觸受感染的皮膚或黏膜傳播，即使使用安全套，若接觸到未被安全套覆蓋的受感染部位，仍可能出現感染。此外，安全套若使用不當、破裂或滑脫，亦可能降低保護效果。

若在過去72小時內曾發生可能導致HIV感染的高風險接觸，應盡快求醫，由醫生評估是否需要使用暴露後預防藥物。（AI生成圖片）

世界衞生組織提醒，不少性傳播感染患者沒有明顯症狀，因此當出現潛在感染風險時，應向醫護人員了解是否需要接受檢測，而非單憑身體狀況判斷。醫生可根據性接觸史及接觸部位，評估是否需要檢測HIV、梅毒、淋病、衣原體及其他感染。由於不同性病有不同檢測空窗期，部份人即使首次檢測呈陰性，仍可能需要按醫生建議覆檢。

此外，若在過去72小時內曾發生可能導致HIV感染的高風險接觸，應盡快求醫，由醫生評估是否需要使用暴露後預防藥物。香港衞生署轄下社會衞生科診所，亦為合資格人士提供免費及保密的性病檢查、治療及輔導，毋須預約或醫生轉介。

（Threads@peaceeeeeeeeplease）