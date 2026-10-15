新婚夫揼邪骨2年！奶奶變臉斥蠢：男人係咁衰　網民勸離婚驗身

許多人婚前婚後「兩個樣」，包括奶奶和丈夫。本港1名人妻在Threads表示，自己曾受過感情創傷，之後遇到現時丈夫，對方住公屋，和前妻離婚10年育有1名女兒，相比自己做生意和有物業，丈夫條件一般，但對方「對我好，同埋個樣係好老實」，所以交往4年後結婚，剛剛新婚不足1年，他們沒有子女。樓主一直以為和丈夫的家人關係良好，未結婚前，奶奶更稱「如果老公做錯咩事，佢哋一家人都會企喺我嗰邊」，甚至形容「佢哋一家人都好錫我，當正我係女」。



但樓主「上2個星期發現老公原來2年前已經出去玩」，前往內地接受俗稱「揼邪骨」的色情按摩服務，而且是交往第2年就「出軌」，「試完婚紗嘅第2日，又去玩多1次」、「結婚完未夠1年又繼續去」，原因是「覺得空虛寂寞」。樓主感到失望，「呢排日日都係同佢講緊要離婚，跟住佢係都唔肯離婚」，雙方持續糾纏。



樓主稱，奶奶最初不相信兒子會「揼邪骨」，但她指出丈夫已經承認，奶奶竟然向樓主表示「你做咩咁蠢，睇佢手機？」，樓主反駁「我先係受害者喎，點解話返我嘅？」，奶奶卻指「哎呀，男人都係咁衰㗎啦」。樓主又說，姑仔目前單身，得知事件竟落井下石，認為「好小事」，自言日後如果結婚，都可以「接受到自己老公出去嫖妓」 。



樓主表示，丈夫條件一般，但對方「對我好，同埋個樣係好老實」，所以交往4年後結婚，剛剛新婚不足1年。（《單身男女2》劇照）

樓主慨嘆「覺得好傷心，唔只係我老公做呢啲嘢，仲要係佢屋企人其實一直都冇當我係自己人」、「都唔夠膽同我屋企人講」。

帖文引來許多網民討論，批評奶奶護短：

「成家人都係黐線」



「奶奶講嘅嘢，信一成都死得」



「奶奶講嘅嘢點可以信，個仔點X街法都會攬，因為自己個仔就係寶，人哋個女就係外人」



「記住老公嘅爸媽永遠都係老公嘅爸媽，唔係你爸媽，唔好妄想佢哋會捨棄你老公企你嗰邊，當上一課」



但樓主「上2個星期發現老公原來2年前已經出去玩」，前往內地接受俗稱「揼邪骨」的色情按摩服務，而且是交往第2年就出軌，「試完婚紗嘅第2日，又去玩多1次」、「結婚完未夠1年又繼續去」，原因是「覺得空虛寂寞」。（《一路向西》劇照）

有過來人分享自己經歷：

「前奶奶一樣幫住個仔呃我，永遠老母都係企喺個仔個邊，所以已變前度」



「我奶奶都冇信我，佢話佢個仔唔會做啲咁嘅嘢，證據都攞晒出嚟，堅持唔信我」



「不要相信男家所有人說的話，我奶奶當初氹我生小朋友時，夠話全部由佢湊，我負責返工就得，點知生咗後，就算我啱啱個肚開完刀，個傷口仲未好返都好，半夜都係得我1個餵奶換片，原來佢意思係只要我喺屋企，佢係絕對唔會湊BB，到我放完產假返工，佢要我放工後即刻返屋企，但從來都唔會要求我老公湊，從此之後，我就慢慢開始討厭呢一家人」



奶奶最初不相信兒子會「揼邪骨」，但樓主指出丈夫已經承認，奶奶竟然向樓主表示「你做咩咁蠢，睇佢手機？」、「哎呀，男人都係咁衰㗎啦」。（《BB來了》劇照）

更有網民理性分析奶奶態度，異口同聲建議樓主驗身離婚：

「可能你奶奶同你老爺咁多年，就係咁過嚟呢？又或者當年你老爺出軌你奶奶又係隻眼開隻眼閉呢？奶奶咁樣同你講，你問下你自己過唔過到自己啦」



「早走早着，有第一次絕對有下次，喺我身邊見到嘅無一個會真心回頭，全部得個講字。身邊見過一個忍到最後，隻佬係玩到喺大陸多咗頭家，仲生埋仔」



「離婚，長痛不如短痛」



「驗身先好喎」



樓主不滿意奶奶偏幫自己兒子。（《BB來了》劇照）

除了夫妻信任問題之外，若伴侶曾與第三者發生性接觸，亦應留意性傳播感染，根據世界衞生組織2025年9月公布的資料，已知有超過30種細菌、病毒及寄生蟲可透過性接觸傳播，包括陰道性交、肛交及口交；常見性傳播感染包括淋病、衣原體感染、梅毒、生殖器疱疹、人類乳頭瘤病毒（HPV）、乙型肝炎及人類免疫缺乏病毒（HIV）感染。

當中部份感染不一定出現明顯症狀，即使外表健康，亦不能單憑沒有不適便判斷未受感染。部份性病若未及時診斷及治療，更可能引致盆腔炎、不孕症及其他長期健康問題。

每次性接觸均正確使用安全套，可有效降低感染HIV、淋病及衣原體等經體液傳播的性病風險，但安全套並不能提供絕對保護。（AI生成圖片）

美國疾病控制及預防中心（CDC）指出，每次性接觸均正確使用安全套，可有效降低感染HIV、淋病及衣原體等經體液傳播的性病風險，但安全套並不能提供絕對保護。中心指出，梅毒、生殖器疱疹及HPV等感染，可透過接觸受感染的皮膚或黏膜傳播，即使使用安全套，若接觸到未被安全套覆蓋的受感染部位，仍可能出現感染。此外，安全套若使用不當、破裂或滑脫，亦可能降低保護效果。

若在過去72小時內曾發生可能導致HIV感染的高風險接觸，應盡快求醫，由醫生評估是否需要使用暴露後預防藥物。（AI生成圖片）

世界衞生組織提醒，不少性傳播感染患者沒有明顯症狀，因此當出現潛在感染風險時，應向醫護人員了解是否需要接受檢測，而非單憑身體狀況判斷。醫生可根據性接觸史及接觸部位，評估是否需要檢測HIV、梅毒、淋病、衣原體及其他感染。由於不同性病有不同檢測空窗期，部份人即使首次檢測呈陰性，仍可能需要按醫生建議覆檢。

此外，若在過去72小時內曾發生可能導致HIV感染的高風險接觸，應盡快求醫，由醫生評估是否需要使用暴露後預防藥物。香港衞生署轄下社會衞生科診所，亦為合資格人士提供免費及保密的性病檢查、治療及輔導，毋須預約或醫生轉介。

（Threads@peaceeeeeeeeplease）