河南母子6分鐘殘酷虐殺流浪貓！升降機施暴片曝光　引爆全網怒火

小動物也有生命，可以不愛，不要傷害！河南省信陽市溮河區正和屋苑（小區）近日發生1宗令人髮指的殘酷虐待動物事件，1隻由小區多名居民自發合力餵養的白色流浪貓，於屋苑升降機內慘遭同一對母子連續踩踏約5至6分鐘，小貓最終慘死。升降機內的閉路電視拍下母子的暴行，影片曝光後在網上引發極大公憤，目前當地公安機關已介入調查。



1隻由小區多名居民自發合力餵養的白色流浪貓，於屋苑升降機內慘遭一對母子連續踩踏長達數分鐘，最終慘死。（《極目新聞》影片截圖）

借力反覆踩踏 中年婦加入終致小貓慘死

據內地《極目新聞》報道，事發於今年10月初某晚上約23時04分，正和小區屋苑某幢大廈的升降機閉路電視畫面顯示，1名身穿便服的男子與1隻白色小貓先後進入升降機，當關閉後，該名男子隨即將小貓逼至角落，雙手撐住廂壁借力，反覆用腳猛力踩踏貓身，過程持續約5至6分鐘，其間小貓不斷痛苦掙扎哀鳴。

閉路電視畫面顯示，1名身穿便服的男子與1隻白色小貓先後進入升降機。（《極目新聞》影片截圖）

關閉後，該名男子隨即將竹貓逼至角落，雙手撐住廂壁借力，反覆用腳猛力踩踏貓身。（《極目新聞》影片截圖）

整個過程持續約5至6分鐘，其間白貓不斷痛苦掙扎哀鳴。（《極目新聞》影片截圖）

直至大約23時10分，1名中年女子進入升降機，先向涉事男子遞上1個膠袋，隨後竟一同用腳狠踩小貓。2人於23時12分步出升降機離去，此時該隻白貓已完全失去生命反應，被遺棄在升降機廂地面。

1名中年女子進入升降機，先向涉事男子遞上1個膠袋，隨後竟一同用腳狠踩小貓。（《極目新聞》影片截圖）

鄰里視小貓為「社區團寵」 調監控始揭慘劇報警

據了解，受害小貓是正和小區內的流浪貓，性格溫馴，長期由屋苑多名熱心住戶自發輪流購買貓糧餵養，被鄰里視為共有的「毛孩」。在「十一國慶」黃金周長假過後，有經常餵貓的住戶發現小貓離奇失蹤，幾經尋找未果，便聯絡物業管理處翻查監控錄像，才驚覺貓隻已遭殘忍虐殺，隨即憤而向公安機關報案。小區住戶劉女士證實，涉事施虐者正是居住在同小區內的一對母子。

有經常餵貓的住戶發現小貓離奇失蹤，幾經尋找未果後聯絡物業管理處翻查監控錄像，才驚覺貓隻已遭殘忍虐殺。（《極目新聞》影片截圖）

根據居民向警方查詢時的通話錄音顯示，涉事母子事後曾向有關方面表示「道歉」，但未平息街坊怒火。10月26日，傳媒致電信陽市公安局五星派出所查詢，辦案人員回應指該起事件目前正在依法辦理中，具體案情細節暫不便對外透露。

法律空白再掀爭議：無專門法例成維權困局

這是繼揭陽虐狗案後，再次令網民極度憤怒的虐畜事件，亦再度引發內地社會對反虐待動物立法（簡稱「動保法」）的熱烈討論。目前中國內地現行法律中，除《中華人民共和國野生動物保護法》對珍稀瀕危野生動物提供保護外，對貓、狗等伴侶動物或流浪動物的殘虐行為，尚未有專門的刑事罪名可作規管。在現有法律框架下，虐殺無主流浪動物往往只能視乎情節，循《中華人民共和國治安管理處罰法》中的尋釁滋事等條款進行行政處罰，或是由產權人循民事侵權索償。

廣東揭陽4名未滿14年的少年，被指當街虐殺狗隻，用長棍敲打幼犬及母狗旺旺後，再使用汽油將母狗燒死，事件引來全球關注。（網上圖片）

不少法律界人士與關注動物福利的組織指出，隨着城市伴侶動物與社區動物數量增加，缺乏相應處罰機制令虐待行為屢見不鮮。正和小區居民坦言，該隻小貓承載了整個社區鄰里的愛心與情感，「傷害的不僅是1條無辜的小生命，更是踐踏了整個人道底線與鄰里信任。」

