據日媒「Hint-Pot」報導，一個日本爸爸（@Kazupoyo15）日前帶一歲半的女兒前往麵包超人兒童博物館，因妻子如廁，所以到商場的「男女共用育嬰室」替孩子換尿布。沒想到一名推著嬰兒車的母親隨後進入，見現場有成年男性，竟開口就說：「我帶的是女兒，你可以出去嗎？」



面對突如其來的荒謬要求，這位父親當機立斷、以子之矛攻子之盾神回一句：

那我小孩是男生，妳可以在外面等嗎？

巧妙的換位邏輯讓那個媽媽當場語塞，只能抱胸臭臉乾等。一旁目睹全程的其他媽媽們也看不下去，紛紛挺身而出仗義執言，強調這裡本來就是男女共用空間，爸爸留在裡面照顧孩子完全合情合理。

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這起離奇遭遇曝光後引爆熱議，日本網友一面倒批評那個媽媽自私跋扈。眾多留言指出，既然是公共育嬰空間，若個人介意有男性在場，理應由自己在門外等候，或改去女廁與多功能廁所內的尿布台，絕無權力要求遵守規則的先來者離開。打著保護孩子的大旗逼所有人讓路，本質上就是以自我中心，宛如校園裡排除異己的「恐龍家長」。

此外，許多網友也替奶爸抱不平，感嘆社會成天呼籲父親參與育兒，現實中卻讓用心顧家的好爸爸遭另眼看待。大家紛紛強調，公共育嬰空間需要彼此同理，但因有其他家長在，犯罪可能微乎其微。若因個人極度敏感，就該自己主動調整或另覓場所，而不是無理驅趕守規矩的家長。

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