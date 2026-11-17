【活春宮／不雅影片／ #聽海浪】公共地方不應作出猥褻行為！本港社交平台Threads及多個網上討論區近日流傳1段「中學生海邊活春宮」影片，顯示土瓜灣海心公園海心亭有一對穿上校服的男女，當眾作出性行為動作1；男方完事後，女生1舉動更震撼。



影片引來網民嘩然，有人聲稱認出涉事男女所穿校服，疑為香港某中學校服，批評2人行為離譜，「道德淪亡」，呼籲報警。



警方指，九龍城警區刑事支援隊人員經深入調查後，今日（17日）拘捕1名17歲少年，涉嫌「向年齡在十六歲以下的兒童作出猥褻行為」。被捕人現正被扣留調查。



據了解，案中男女2024年起已是情侶，事發於半年前，被不知名人士拍下影片後，近日影片在網上被公開，警方介入調查後拘捕案中少年。



某海邊位置有一對穿上校服的男女，當眾作出性行為動作。（Threads影片）

這段「中學生海邊活春宮」影片於11月16日起，在Threads及連登討論區等多個網上社交平台及討論區流傳。

【影片直擊】男女中學生海邊激戰 完事後女生舉動更震撼

影片畫面見到海邊位置有一對穿上校服的男女，正以站立攬抱動作作出性行為動作，擺動得相當激烈。完事後，男方正在檢查下體時，女方把男方的頭部「扶正」再激吻。而影片以歌手Byejack與Midnight海倫合唱歌曲《聽海浪》作配樂，相當應景。

海邊位置有一對穿上校服的男女，以站立攬抱動作作出性行為，動作激烈。（Threads影片）

海邊位置有一對穿上校服的男女，以站立攬抱動作作出性行為，動作激烈。（Threads影片）

網上另流傳一段相信為同一對男女的影片，看到同樣的海邊位置，男方趁女方俯身執拾東西時，把頭鑽進女方裙內猥褻，女方發現後轉身用手拍打男方頭部表達不滿。但未知影片真偽。

另一段影片看到，男方趁女方俯身執拾東西時，把頭鑽進女方裙內猥褻。（Threads影片）

女方發現後轉身用手拍打男方頭部表達不滿。（Threads影片）

網民認出疑為香港某中學校服

影片震驚網民，有人認出該對男女所穿校服，疑為香港某中學校服；亦有自稱知情網民表示，「聽講（影片）係同學影嘅」。

網民批男女學生行為離譜：道德淪亡

也有不少網民批評該對男女學生行為離譜，揶揄「香港土地問題真係嚴重」：

「好大鑊」



「道德淪亡」



「有無咁緊火？」



「公眾地方，報警」



公眾地方猥褻及網上發布影片刑罰詳解：最高可判監3年罰款100萬港元

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。

另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。