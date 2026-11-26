廣西賀州市昭平縣發生1宗非法採礦奪命事故。5名男子在當地1處已封堵的廢棄金礦洞非法採礦，遭執法部門截獲及問話後仍心存僥倖，竟於深夜折返礦洞清理煉金藥劑及銷毀證據。5人因擔心原路離開會再遇執法人員，遂摸黑鑽入另1條早於2003年封閉、通風極差的廢棄礦道逃走，最終全數缺氧窒息身亡，遺體直至約1個月後才被救援人員尋獲。



該團隊繞開原有封堵巷道，從正上方另行開挖新洞口潛入。（AI生成圖片）

繞過封堵另開新洞口 分工明確深夜採金

綜合內地媒體《澎湃新聞》報道及《賀州昭平張平窿廢棄礦洞「6·16」較大窒息事故調查報告》，該非法採礦集團以江西男子江國某為首，連同李瑞某、李連某、袁偉某、謝廷某及羅某聰合資經營，並招攬江志某、黃創某等人參與；其中謝廷某、江平某、李連某、袁偉某及李瑞某5人負責進入礦洞採礦。

集團自2026年4月初起，密謀盜採位於昭平縣五將鎮平水村的「老兔窿」廢棄金礦。由於該礦洞早於今年1月已被當局封堵，眾人遂繞開原有封堵巷道，從正上方另行開挖新洞口潛入，並於5月初正式開工。集團內部分工明確，江國某負責採購燒鹼、環保提金劑「金蟾」、活性炭等洗金藥劑，以及水管、發電機、水泵及正壓式空氣呼吸器等設備；黃創某駕駛自家輕型貨車（俗稱農夫車），往返山上山下運送設備及礦石；江志某負責在洞內接駁水管噴頭；羅某聰則出資入股並曾到礦洞口把風。

2026年5月16日晚，昭平縣自然資源局接獲民眾舉報後連夜趕赴老兔窿執法，採礦活動被迫中斷。（AI生成圖片）

遭執法部門截獲 獲釋後折返現場銷毀證據

2026年5月16日晚，昭平縣自然資源局接獲民眾舉報後連夜趕赴老兔窿執法，在洞口當場截獲江平某及李連某，採礦活動被迫中斷。至5月17日凌晨2時15分，2人完成落口供後獲准離開，並入住縣城1間酒店。由於另外3名同黨李瑞某、謝廷某及袁偉某一度失聯，未有前往自然資源局接受調查，當局遂要求公安協助追查。

江平某及李連某被當局帶走並錄取口供。（AI生成圖片）

然而，袁偉某及李瑞某當時並未逃離當地，反而於凌晨2時許潛入村民李光某家中商討對策，並刻意挑選沒有閉路電視鏡頭的古店方向躲避。凌晨3時17分，袁偉某致電安排黃創某駕車，將身處縣城的江平某、李連某及謝廷某接回平水村，一行人於4時40分抵達。約凌晨5時，5名入洞者會合，趁天亮前摸黑潛回老兔窿，企圖清理現場遺留的煉金藥劑及銷毀犯罪痕跡。

5名入洞者會合，趁天亮前摸黑潛回老兔窿，企圖清理現場遺留的煉金藥劑及銷毀犯罪痕跡。（AI生成圖片）

誤闖23年前封閉舊礦道 深處集體缺氧亡

5人清理完畢後，因擔心從原洞口離開會再次撞見執法人員，決定改道經由老兔窿採空的礦區與鄰近「張平窿」之間的狹窄相通洞口逃走。張平窿早於2003年6月已經封閉，內部環境極為惡劣。5人攜帶空藥劑包裝袋鑽入張平窿後，最終全數倒斃在洞內465米至633米深處。

法醫及調查組分析，該段巷道寬僅約1.5米、高約1.6米至1.8米，結構蜿蜒曲折且通風不暢，地面更有水深及踝的流動積水；司法鑑定意見指出「不排除在窿道內因缺氧窒息死亡」，調查組綜合各項證據後，裁定5人均死於缺氧窒息。

5人攜帶空藥劑包裝袋鑽入張平窿後，最終全數倒斃在洞內465米至633米深處。（AI生成圖片）

1個月後尋獲5具腐屍

直至2026年6月16日，公安接獲民眾線索，昭平縣隨即組織專業救援隊及公安、應急、自然資源等部門展開定向搜救，並於當日下午6時許在張平窿深處尋獲5具高度腐爛、表面長出真菌且面容無法辨認的遺體，現場遺留衣物及藥劑包裝袋。遺體運往鍾山縣殯儀館後，經DNA核驗確認為5月失聯的李瑞某（57歲）、李連某（37歲）、江平某（41歲，原籍江西金溪縣）、袁偉某（55歲）及謝廷某（56歲），其餘4人均為昭平縣本地人，5具遺體至7月31日全數火化。

昭平縣組織專業救援隊及公安、應急、自然資源等部門展開定向搜救，並於當日下午6時許在張平窿深處尋獲5具高度腐爛的屍體。（AI生成圖片）

事故造成巨額損失 同黨被捕監管現漏洞

當局將事故列為生產安全責任事故，核定事故造成直接經濟損失約86.9萬元人民幣（約102萬港元），非法採礦造成的金礦資源破壞價值則高達262.55萬元人民幣（約309萬港元）。由於5名直接入洞者已身亡，當局不再追究其刑責；至於同黨江國某、羅某聰、黃創某及江志某已被公安刑事立案調查，並於7月3日提請檢察院批捕。

此外，調查報告同時揭露當地存在嚴重監管漏洞，指出昭平縣自然資源局對廢棄礦洞巡查疏忽，老兔窿此前僅以底部2米、頂部約1.2米的混凝土石牆加泥土回填（以泥石填塞封死），未按廣西當局標準嚴格封堵；五將鎮政府在今年1月至5月期間亦未落實重點礦區每週巡查1次的要求。