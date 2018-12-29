【01電影放映會】失驚無神一家人 優先場

《變形金剛》型男麥克華堡（Mark Wahlberg）暫時放下無敵鐵拳，與金球提名女星露絲拜恩（Rose Byrne）飾演一對愛心爆棚夫婦，青春偶像伊莎貝拉莫娜 （Isabela Moner）飾演反叛女兒，還有兩名可愛童星古斯塔沃基羅斯（Gustavo Quiroz）及茱莉安娜嘉美絲（Julianna Gamiz），合力演活最新笑中有淚喜劇《失驚無神一家人》（Instant Family），道盡為人父母的喜怒哀樂。《黑癲鵝先生》（Mr. Popper's Penguins）及《呢班波士仲抵死》（Horrible Bosses 2）幕後搞笑精英尚安達斯（Sean Anders）及尊莫理斯（John Morris） 再度拍檔，故事由真人真事改編，既真實動人，又風趣抵死，於美國一開畫已經贏盡口碑！

艾莉（露絲拜恩 飾）與彼提（麥克華堡 飾）結婚多年，一直忙於為事業打拼。當生活穩定，希望生兒育女時，卻發現已成為了「高齡」父母。為了避免將來退休而孩子仍未大學畢業的窘境，他們決定收養一個五歲小孩，來拉近自己與孩子的年齡距離。豈料經過一輪挑選，他們竟被一名開朗的少女莉芝（伊莎貝拉莫娜 飾）打動！除了年紀超出他們預期，莉芝還有兩個年幼弟妹，需要她的收養人一併照顧。突然「升級」成為三個孩子的父母，對艾莉與彼提來說，不單是改變人生的大決定，而且更帶來一連串充滿笑與淚的考驗……

《香港01》與洲立影片發行(香港)有限公司合辦《失驚無神一家人》電影優先場，活動詳情如下：

日期：2019年1月6日 (日) 地點：MCL德福戲院 登記入場時間：15:00 放映開始時間：15:30 費用：01會員免費 名額：147位

片名：《失驚無神一家人》

主演：麥克華堡、露絲拜恩、伊莎貝拉莫娜、古斯塔沃基羅斯、茱莉安娜嘉美絲

導演：尚安達斯

片長：118分鐘

語言：英語

《報名按此》

《條款及細則》

*是次放映會不設劃位。

**每個登記會員帳戶及確認電郵只接受一位會員進場，活動當日需出示【確認電郵QR Code】或【手機應用程式QR Code門票】以茲證明。

截止報名日期：2019年1月4日上午11時正 (五)

查詢：event@hk01.com / Whatsapp +852 5593 6199