滙豐加大力度應對氣候變化　預留1萬億美元融資及投資額度

滙豐宣布加大力度應對全球氣候變化，確立新的零碳目標。

滙豐控股（0005）行政總裁祈耀年指出，集團一直致力為客戶和社區開拓新機遇，踏入『零碳』新時代，我們必須加快建設更健康、抗逆力更高，以及更可持續的未來。今天公布幾項『零碳』目標，反映我們對氣候變化議題的重視，並承諾與客戶攜手建設低碳排放的經濟。

為配合全球多國在《巴黎協定》訂立的目標，該行認為必須加大支持力度，因此公布以下計劃，致力成為零碳排放的銀行，目標包括於2050年，在融資和投資組合達到「零碳」，並於2030年達至「零碳」銀行營運和供應鏈﹑ 加碼支持低碳經濟，未來十年，為可持續發展項目預留7500億美元至1萬億美元融資和投資額度﹑ 剛於今年8月成立的HSBC Pollination Climate Asset Management，將成為專責小組，投資1億美元在清潔能源的範疇，以及承諾撥出1億美元作為慈善捐款，支持應對氣候變化的創新解決方案、再生能源、環境相關的可持續發展項目。

於2017年，滙豐提出可持續發展承諾，當中包括至2025年，為可持續發展項目預留1000億美元融資和投資額度。於兩年之內，即截至2019年底，集團已達到目標的一半，投入524億美元。