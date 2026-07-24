恒生科技園和富培育綠色領袖　週日中環街市設免費創科工作坊

全球正積極推動可持續發展，為鼓勵香港青年啟發創意，為環保出謀獻策，在恒生銀行（恒生）全力支持下，香港科技園公司聯同和富社會企業（和富）合辦「Future Ecopreneur Programme」，成功培育超過50支「Ecopreneurs」（綠色創科方案）及「Eco-pilots」（社會創新方案）青年團隊。



為了讓公眾親身感受參加隊伍的創意，將於7月26日在中環街市舉辦成果展示日（Demo Day），當日除有青年團隊的創新方案展覽、經驗分享及AI拍照互動體驗外，更設有免費環保DIY工作坊，十分適合家長帶同子女或青年朋友一同參與。



Future Ecopreneur Programme成果展示日歡迎公眾參加 設免費綠色工作坊製浴球及香包

成果展示日設有「DIY 泡泡浴球工作坊」和「DIY 療癒香包工作坊」兩個工作坊，歡迎6歲或以上人士預先登記報名。「DIY 泡泡浴球工作坊」將由綠色科技初創團隊，教授參加者親手製作純天然原料的泡泡浴球。

至於「DIY 療癒香包工作坊」則由自本地手工製香品牌導師，帶領參加者自選不同材料和布袋款式，製作屬於自己獨一無二的香包。工作坊名額有限，先到先得，立即透過網上報名表預先登記！

Future Ecopreneur Programme助參賽團賽隊 向成為綠色企業家之路邁進

「Future Ecopreneur Programme」旨在提供一個將環保理念轉化為實際行動的平台，並分三階段提供培訓，包括認知課程和主題式訓練，參加者更有機會參與海外和大灣區生態遊，到訪應對氣候挑戰較先進的國家和地區學習。

項目亦聚焦於社區實踐，透過社區夥伴及行業專家組成的協作網絡，協助參賽團隊將綠色及可持續發展的倡議帶進社區，為社會及環境帶來正面改變。優勝隊伍有機會獲得初始啟動資金、以及參與多項孵化支援計劃的資格，累積實戰經驗，向成為綠色企業家之路邁進。今屆不少方案均針對香港本土住屋與環境保護痛點，提出實用性綠色科技發明。

天然驅蟲驅鼠磚助公屋長者改善生活環境獲榮譽大獎

Herbal Resilience Refills團隊為助居於舊式公屋的長者解決蟲鼠滋擾，研發出「Herbal Resilience Refills」天然驅蟲驅鼠磚，於比賽中獲得榮譽大獎。團隊成員施衍良表示，參賽獲大會配對NGO協助實地了解情況，有助研發。（鄧倩螢攝）

現時不少長者居住於舊式公屋，家居飽受蚊蟲、老鼠滋擾，而且這些害蟲更會傳播疾病，對抵抗力較弱的長者構成健康威脅。目前坊間主要以化學殺蟲劑滅蟲，但使用時需注意通風，而且每支殺蟲劑費用昂貴、包裝不環保。

由施衍良帶領的 Herbal Resilience Refills團隊針對上述痛點，研發天然驅蟲驅鼠磚，於比賽中獲得榮譽大獎。產品採用玉桂、尤加利葉、薑黃等天然成分的粉劑，加入黑水虻油與蜂蠟製成，並已通過 FT50 測試，可於七分鐘內驅離超過五成害蟲，覆蓋範圍約 50 呎，效力持續三至六個月，而且人寵無害，日後預計售價約 45 元，比使用化學殺蟲劑便宜。

施衍良表示，天然驅蟲驅鼠磚，由天然材料製成，成本亦比一般化學殺蟲劑低。（鄧倩螢攝）

他表示，過去曾嘗試研發同類產品，但最終未有推出市面，而今次比賽題目之一是「舊式公屋長者面對害蟲滋擾」，正符合他們過往研發方向。加上大會為參賽隊伍配對香港仔坊會，可協助安排探訪獨居長者，以及邀請他們試用產品並給予意見；亦有業界專家擔任導師提供研發意見，遂決定參賽。

他透露，收集長者試用意見過程中，多名長者關心驅蟲驅鼠磚的氣味會否影響寵物，助他們優化產品，而導師亦在生產方和配方上給予專業意見。對於奪得大獎，他表示感到十分鼓舞，未來計劃與社企協作生產天然驅蟲驅鼠磚，預計10月正式推出市面造福市民和長者。

施衍良表示，未來將與社企合作生產天然驅蟲驅鼠磚，預計今年10月推出市面。（鄧倩螢攝）

三合一裝置除濕機 助劏房住戶改善極端濕熱居住環境

Co-Breeze 團隊成員周汶樂（左）、許景淘（右）與另一成員吳詠恩，為探討劏房戶居住環境而參賽，經大會配對NGO和導師協助下，提出設計三合一除濕機助劏房戶應對濕熱居住環境，獲得社會影響力獎（Eco-pilot 組別）。（鄧倩螢攝）

香港另一居住環境挑戰是劏房空間狹小，而且欠缺窗戶通風不足，導致室內潮濕、氣溫過高，容易滋生黴菌影響健康。即使開冷氣、抽濕機可解決問題，但高昂的電費往往令住戶卻步。

由周汶樂、許景淘、吳詠恩組成的Co-Breeze 團隊，為深入了解劏房居住環境而參賽，獲大會配對基督教香港信義會的北區青少年中心。中心安排團隊走訪劏房、鐵皮屋實地考察和試用產品，提出逆向改裝水冷風扇為三合一除濕機，助劏房戶應對濕熱居住環境，獲得社會影響力獎（Eco-pilot 組別）。

Co-Breeze 團隊的三合一除濕機，由體積細小的方型水冷風扇改裝而成，圖中藍色的為二氧化矽作為吸濕材料，可多次重複使用。（鄧倩螢攝）

三合一除濕機機由體積細小的方型水冷風扇改裝而成，採用可重複使用的二氧化矽作為吸濕材料，具備吸濕、通風、降溫功能，耗電量低適合狹小家居使用。團隊表示，大會配對導師從技術角度與市場定位給予專業意見，協助他們從無到有研發產品，未來希望進一步提升產品外觀與效能，把產品顧客對象擴展至小型家居住戶。

AI無人機改變海岸清潔模式

EcoWing憑智能清潔海岸方案，以無人機高空巡邏海岸線，利用鏡頭配合AI人工智能偵測廢物，奪得社會影響力獎。 圖為團隊代表吳天越。（鄧倩螢攝）

社會影響力獎（Ecopreneurship 組別）得主 EcoWing ，憑智能清潔海岸方案，以無人機高空巡邏海岸線，利用鏡頭配合AI人工智能偵測廢物，並裝備重量約45克的機械爪清理廢物。

團隊代表吳天越表示，現時香港依賴人手清理海岸線上的固體廢物，效率低且耗時，亦難以覆蓋地勢險峻難以前往的區域，因此一年前已研究如何借助科技清潔海岸，而比賽與他們的構思相符並提供充足支援，決定參賽認真推動項目。

圖中的機械爪僅重約46克，能配合無人機及AI智能鏡頭，以及AI系統，協助清理海岸廢物。（鄧倩螢攝）

他表示，參賽後透過大會安排的工作坊、培訓及海外生態考察，進一步完善方案，而計劃營造的創新氛圍與相關支援，亦協助他們從『學生項目』思維轉向商業化視角，未來計劃成立公司，積極尋求更多合作機會，把智能海岸清潔技術真正落地。

輕量化環保沙包提升社區防災能力

香港高等教育科技學院學生黃國臻（右），在學院建造、環境及工程學系助理教授曾志榮博士工程師（左）及其他導師指導下，研發出 Smart Eco-Sandbag，並奪得Eco-pilot 組別創新獎。（鄧倩螢攝）

面對頻繁暴雨、颱風襲港等極端天氣，社區防災能力也須借助科技提升。現時社區以沙包防洪，但所使用的河沙會破壞河床生態環境，而且重量沉重難以搬運。

香港高等教育科技學院（THEi 高科院）綠色工程與可持續發展（榮譽）理學士課程學生黃國臻、周安生及何俊傑在學院導師指導下，研發出 Smart Eco-Sandbag，並奪得創新獎（Eco-pilot 組別）。他表示，新型沙包以廢棄輪胎、混凝土等建築廢料為填充物，擋水效果與傳統沙包相若、重量卻輕約 25%，比傳統沙包更環保、更容易使用，有助提升防災能力。

新型沙包以廢棄輪胎、混凝土等建築廢料為填充物，擋水效果與傳統沙包相若、重量卻輕約 25%，比傳統沙包更環保。（鄧倩螢攝）

導師之一THEi 高科院建造、環境及工程學系助理教授曾志榮博士工程師表示，團隊在實驗室曾進行多項擋水測試，證實效能與傳統沙包相若。透過比賽他們獲香港紅十字會協助，親身走訪薄扶林村等水患黑點現場勘察，了解當地實際防洪需求。團隊將探索技術改良可能性，並與不同持份者溝通，惠及社會大眾。