【泌尿系統】頻尿可能是因骨盆功能異常　三式盤底肌運動改善滲漏

頻尿？明明沒有尿意，卻只是打個噴嚏就漏尿？不少女性都曾經歷過以上困擾，常因為羞於啟齒，於是自行練習「盤底肌運動」，沒想到卻因為方式錯誤，長期下來反而尿失禁、頻尿更加嚴重才求醫。

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頻尿、尿失禁，是骨盆功能異常的警號

一名47歲林太太，從第二胎產後有漏尿問題，已長達十多年，最近因頻尿問題嚴重，以為是尿道發炎而到醫院泌尿科就診。經尿動力學檢查發現，有應力性尿失禁及膀胱過動症的混合型尿失禁。

要鍛練骨盆運動其實非常容易。（作者提供） 林太太因擔心漏尿而常常上廁所，養成膀胱的習慣性容量細小，加上膀胱過敏，滲漏的問題愈來愈嚴重。 用藥，配上正確的排尿行為調教，以及正確盆底肌運動指導，解尿量及解尿時間都有明顯好轉。林太太也很高興。 但是怎樣才算是正確的盤底肌運動呢？ 盤底肌肉之自主肌，可以由個人意志決定收縮放鬆。中國人講的「提肛」也形容得很貼切，每一次動作是包括收縮及放鬆這套肌肉群。感覺就像收縮得像可以箍緊及提起肛門的效果。

要鍛練骨盆運動其實非常容易：

1. 集中意念收緊肌肉，就有如在小便中途停止排尿。 2. 維持以上肌肉收緊狀態最少3秒。 3. 慢慢鬆弛該組肌肉。

開始時，不妨每天鍛練3至4組，每組重複10次的骨盆運動。當你的骨盆底部肌肉力量漸漸增強時，可以把每次收緊肌肉的時間延長，最多加至10秒。

有時泌尿科專科醫生或護士會用指探肛門或陰道作指導病人及評估病人的收縮技巧，同時醫生會用超聲波即時展示給病人看自己的盤底肌收縮動作的影像，由於是即時的，所以病人可以得到反饋，醫生也可即時指出病人有否錯誤，因很多女士以為只時收緊肚皮肌肉。

現今，科技先進，亦有儀器利用電磁波，病人甚至不用脫下褲子，在椅上電磁波經過皮膚穿入肌肉作刺激的非主動收縮（Passive contraction），在30分鐘內進行一萬多次的肌肉收縮放鬆。有一項本地研究也發現，病人在六次的療程後，漏滲的情況得到好轉。

作者簡介：崔家倫醫生

畢業於香港大學醫學院，於香港接受專科訓練成為泌尿外科醫生。致力引入國外最新科技，希望可以推廣及普羅大眾。崔家倫醫生在香港醫管局服務超過18年，晉升為威爾斯親王醫院副顧問醫生，現為私人執業醫生及中文大學外科部榮譽教授。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「滲漏可以點做？」​】