【男性健康】遇尿頻、排尿費力勿輕心 可能是前列腺囊腫症狀

男性的陰道即前列腺小囊（prostatic utricle），又稱為男性陰道（vagina masculina），是位於男性尿道精阜中央的小凹陷。而射精管開口於其下方兩側。

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前列腺小囊沒有功能，與女性的子宮和上陰道同源，是胚胎遺蹟，有時還會出現擴張甚至有囊腫。

前列腺小囊沒有功能，與女性的子宮和上陰道同源，是胚胎遺蹟。（作者提供）

前列腺囊腫（Prostatic cyst）

先天性囊腫為副腎管退化不全，在正中線融合，膀胱下形成一個很深的憩室或囊腫，開口於前列腺尿道的後方。

後天性囊腫由前列腺腺泡間斷性梗阻，逐漸使腺泡上皮變厚，終至發生瀦留性囊腫，可位於前列腺內的任何部位或突出至膀胱頸部，直徑為1至2厘米。

前列腺囊腫（Prostatic cyst）。（資料圖片）

前列腺囊腫可併發感染及結石，較大的囊腫可壓迫尿道而引起排尿困難，常見症狀有尿急、尿頻、排尿費力、尿線細及尿瀦留等。先天性前列腺囊腫常伴有尿道下裂、隱睾、腎發育不全等先天性疾病。囊腫較大時直腸指檢於前列腺觸及囊腫，尿道造影可見後尿道有弧形壓跡，超聲與CT可明確其位置。較小而無症狀的囊腫可不必治療，較大的囊腫或有症狀的小囊腫可用手術治療。

內容提供：崔家倫醫生

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「男仕的陰道」​】

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