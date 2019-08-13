【抗癌資訊】食蕉啦你不是罵人說話？　香蕉可以防癌？

編按：食蕉啦你從此不是一句咒罵人的說話？香蕉營養價值甚高，天然食物所含的營養絕不比強身健體的藥物低。

香蕉營養價值高，防癌之說亦有譜

「英文蔬果書」中按英文A至Y的字母順序把常見病例列出，約有三百五十個病種，每種病都介紹一些對該病可能有裨益的蔬果、水果或草藥。筆者的着眼點在癌症（cancer），作者提供可選擇的品種接近四十種，本篇先談香蕉。

雖然「英文蔬果書」在目錄中把香蕉列入癌症目下，表示它可能有防癌抗癌作用，但「香蕉」一章中並無提及這方面的資料。作者認為香蕉是一種有康復作用的水果（a healing fruit），它對一些咽痛、扁桃線腫脹、胃潰瘍、腸憩室病（diverticulosis，腸的某些節段存在多個腸壁的薄弱處形成的囊或袋）、結腸炎等的緩解／癒合可能有幫助。作者亦提到有研究報告顯示以香蕉作為零食，可令在工廠工作的婦女疾病減少，亦會改善文職人員的工作士氣、情緒和集中力，減少曠工率；亦令一些退休人士的腸胃疾病得以改善。有時，香蕉更可增加運動員的肌肉和體力，所以有一些大型的體育活動如馬拉松賽跑，主辦單位會派發香蕉給參加活動的人士，以補充體力。

香蕉的營養價值很豐富，除了蛋白質、糖、澱粉質、果膠和各種維生素外，還含有多種礦物質如鈣、鐵、磷，尤其是鉀的含量較高，鉀對維護心臟的正常收縮、舒張及傳導功能，預防及減輕心臟血管狹窄阻塞有重要作用。研究顯示，香蕉含有一種化學物質5-羥色胺，能減少胃酸的分泌和降低胃酸對胃黏膜的刺激，同時促進受損胃黏膜的修復，對胃潰瘍有保護作用。香蕉含有較多的纖維，能刺激腸的蠕動，而促進排便，特別對因腸燥引起的便秘有改善作用。至於防癌一說，有報導香蕉提取物能有效抑制黃麴黴素和苯並芘等致癌物質的作用；成熟的香蕉會產生一種名為腫瘤壞死因子α（tumour necrosis factor-α, TNF-α）的物質，有抗腫瘤細胞的能力。

中醫認為香蕉味甘，性寒，入脾、胃經，有清熱解毒，潤腸通便，解酒等的功效，適宜有熱性之口乾煩渴、咽喉乾痛，頑固性乾咳，大便乾結難解、痔瘡便血、胃及十二指腸潰瘍、酒醉未解等人士食用。《本草求原》云：「香蕉止渴潤肺解酒，清脾滑腸。」《中醫研究雜誌》報道：「香蕉生食治療高血壓病，有降血壓作用，治頑固乾咳。燉熟連皮食治痔瘡出血，大便乾結。」顯示香蕉亦有降血壓的作用，適宜高血壓、冠心病、動脈硬化患者食用。不過，香蕉性寒，故大凡脾胃虛寒、易腹瀉便溏之人士慎食；香蕉含糖量較高，糖尿病患者食量要減少；其含鉀量較高，急、慢性腎炎、有高血鉀者忌食。此外，寒性感冒咳嗽痰多者忌食；有痛經者月經期間亦忌食。

排清毒素！防癌第一步。（天地圖書）

以上內容節錄自《排清毒素！防癌第一步》

作者：崔紹漢

責任編輯：王穎嫻

出版：天地圖書