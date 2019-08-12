【抗癌知識】玉米是抗癌神器？　專家破解坊間迷思

玉米平日常出現在大家的餐桌上，但多是作為點綴，少以主菜登場。不過，玉米所具的營養價值和功效並不容小覷，不僅有助消化，更可抗癌。另有傳玉米也可治癌，到底是真還是假？

謬誤﹕玉米能治癌，玉米鬚能降血糖

網上輸入「玉米鬚」三個字，會跳出很多關於玉米鬚的「功效與作用」之類的詞條。也經常有患者問，玉米是不是能治癌？玉米鬚能利尿、降血糖、降壓是真的吧？

到底應該怎麼看待玉米和玉米鬚呢？

玉米是抗癌食物之一

玉米是國際抗癌協會公佈的抗癌食品中的一種，其含有多種營養物質，科學食用玉米有助於預防癌症。

玉米中含有穀胱甘肽。穀胱甘肽是一種抗癌因子，能夠與其他一些致癌物質結合，使之失去致癌性，然後通過消化道排出體外；它還是一種強力氧化劑，可以使體內自由基加速老化和失去作用，從而有效地預防癌症的發生和發展。

玉米含有豐富的硒和鎂元素。硒能加速體內過氧化物的分解，使惡性腫瘤得不到氧的供應，從而被抑制；鎂一方面能抑制癌細胞的發展，另一方面能加強腸壁蠕動，促使體內廢物排出體外，這對防癌也有重要意義。

玉米中含有葉黃素和玉米黄質。葉黃素能夠預防大腸癌、皮膚癌、肺癌和子宮癌；玉米黃質可以預防皮膚癌和肺癌。

玉米含有較多的膳食纖維。玉米是一種粗糧，含有較多的纖維素，能促進胃腸蠕動，加速有害物質排出，從而對預防直腸癌有重要作用。

玉米是一種粗糧，含有較多的纖維素，能促進胃腸蠕動，加速有害物質排出。（資料圖片）

白玉米、黃玉米、鮮玉米、乾玉米，營養價值都一樣

市面上有很多種玉米，從顏色上說，有白色的、紫色的、黃色的、花色的；從口感上說，有甜一點兒的和糯一點兒的；從新鮮程度說，有新鮮玉米、乾玉米和冷凍玉米。這些玉米營養成分都相差不多，可以依據喜好任意選擇。

抗癌食品不是治癌神藥

在抗癌食品中，玉米扮演一個很重要的角色。但是，光吃玉米，惡性腫瘤就不會找上門了嗎？顯然不可能。

防治惡性腫瘤是個系統的工程，不是光吃玉米就能解決的。科學已經證實腰腹圍增大，有增加惡性腫瘤的發病風險，研究數據顯示，腰圍每增加一英寸（2.54厘米），患癌症的風險將增加8倍。光吃玉米不可能控制腰圍，更不必談防治惡性腫瘤了。

許多研究的確證實玉米有不錯的抗癌效果，因為玉米能夠降低一些癌症的誘發病症，進而降低癌症發病概率。但是，不能把這種作用理解為可以治療癌症。已經確診患癌症的人千萬不要企圖通過食用玉米治療癌症，不要盲目地多吃玉米而不吃藥物。

已經確診患癌症的人千萬不要企圖通過食用玉米治療癌症，不要盲目地多吃玉米而不吃藥物。（資料圖片）

玉米鬚水不能治療膽結石、糖尿病

玉米鬚中含一些有益物質，比如多糖成分，但絕對不要奢望一杯玉米鬚水就能利尿、治療膽結石、降壓、降血糖、治療糖尿病，玉米鬚沒有那麼神奇。

至於玉米鬚中提取出的「多糖成分」有助於降血壓、控血糖，多數研究只說明其在動物研究觀察中有一些作用。但是，對動物有效，不代表對人有用；而且，研究使用的高濃度多糖提取液有效也不代表普通玉米鬚水就有效。

小貼士﹕玉米粒根部最營養

玉米最營養的部分不是玉米鬚，而是玉米粒根部，這裏才是玉米可食部位中最營養的部分。

糖尿病人不要喝玉米粥、玉米糊精，它們升高血糖速度快。粥類食物升糖指數都相對要高，糖尿病人要注意。

玉米最營養的部分不是玉米鬚，而是玉米粒根部。（資料圖片）

膳食建議──玉米適宜食用量﹕一天一根

玉米可以作為粗糧與其他主食搭配食用，健康成人一天一根玉米足夠。血糖高的人吃一根玉米要相應地減少半兩（25克）其他主食。不要為了追求抗癌功效，盲目過量吃玉米。

玉米也有營養劣勢，它的蛋白質不怎麼樣，其中缺少人體必需的賴氨酸。

《飲食謬誤——帶你認清88個飲食謬誤》，于康著。（天地圖書有限公司）

以上內容節錄自《飲食謬誤——帶你認清88個飲食謬誤》

作者：于康

編輯：郭坤輝

出版：天地圖書有限公司