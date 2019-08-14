【健康飲食】芹菜使人變黑又殺精？　芹菜葉營養遠超你所想！

關於芹菜的健康迷思眾多，有說能降血壓但又會殺精，令人不知應否食，以下專家為你一一解答。

謬誤﹕吃芹菜降血壓

芹菜是個謠言重災區！愛美的女士們聽說吃芹菜容易讓人變黑，怕了！健身減重的男士們剛剛吃過低能量芹菜，卻聽說芹菜殺精，慌了！另一方面，關於芹菜還有降壓、清血液、抗癌等諸多「治病」說法，很多老年人都十分迷信。

吃芹菜是福是禍？芹菜該不該吃？以上謠言需要一部粉碎機。

健身減重的男士們剛剛吃過低能量芹菜，卻聽說芹菜殺精，慌了！（《魔警》劇照）

芹菜殺精──胡說！

目前針對「芹菜殺精」的科學研究還沒有可靠的結論，有些研究發現，給小鼠餵芹菜汁，會影響精子活動度；但有些研究顯示，芹菜和精子活動度沒什麼關係；還有一些研究結論與之正相反，認為芹菜可能有助於改善生育能力。

總之，到目前為止，沒有任何高質量的、公認的科學證據能夠證明這個說法的正確性，而作為一種蔬菜，它的營養成分很確定，愛吃芹菜的男士不必擔憂。

這個基於動物實驗的「結論」還混淆了一個重要事實﹕實驗動物和人體完全不一樣，人的代謝過程更複雜，對小鼠有影響的東西，不見得對人體有效。

芹菜「負卡路里」、使人「變黑」──錯！

有一種說法，說芹菜是越吃越瘦的「負卡路里食物」，因為芹菜本身的能量低，芹菜又富含膳食纖維，需要身體支付更多的能量去消化，所以吃芹菜等於消耗能量，有相當於運動的效果，多吃能瘦身美容。

事實上，即使是消化起來最費勁的食物，消化它所需要要的能量也不會超過食物本身能量的35%。至於芹菜，研究顯示吃一根芹菜莖，大概攝入6卡路里左右的能量，消化所需的能量大約是1卡路里，仍然「收」大於「支」的。

芹菜容易讓人曬黑的傳言也沒有任何科學依據支持。芹菜的確是光敏物質較多的蔬菜之一，但研究者做過相關研究，吃芹菜並沒有使人變黑的不良反應。

芹菜不能替代降壓藥物

芹菜有一定控制血壓的效果，但不能達到人們需要的降壓效果。又說到食物代替藥物的問題了，再次強調，食物就是食物，藥物就是藥物，不能互相替代。

芹菜本身很好，富含膳食纖維，能夠增加飽腹感、幫助腸道蠕動，但它不能治病。治療高血壓是專業醫生的事情，作為患者需要第一時間找專業醫生幫忙，謹遵醫囑。

它不能治病。治療高血壓是專業醫生的事情，作為患者需要第一時間找專業醫生幫忙。（資料圖片）

吃芹菜不能治療癌症

芹菜含有一種叫芹菜素的物質，就目前的研究結果來看，芹菜素在殺傷癌細胞方面有着自己獨到的作用。其原理很複雜，簡單地說，就是芹菜素能起到加速癌細胞死亡的作用，但並不能直接殺死癌細胞。

那麼芹菜就能治療癌症了嗎？答案，不是。

芹菜素要送到人體內合適的位置才能攻擊癌細胞，這不是簡單地「吃」芹菜能達到的。單單是把芹菜素送到合適的位置上，已經是非常複雜的事情。

另外，研究所用都是純芹菜素製劑，折算成正常食用的芹菜，量十分驚人。就是說，人們平常飲食所吃的芹菜，遠遠達不到可以發揮作用的那個劑量。

膳食建議──吃芹菜不要丟芹菜葉

很多人吃芹菜會把芹菜葉丟掉，這種吃法是不科學、不明智的，因為芹菜葉的營養遠遠高於莖。

研究發現，芹菜葉中的胡蘿蔔素、維生素C、維生素B₁、蛋白質、鈣物質的含量都高於芹菜莖，其中個別營養成分要高出芹菜莖幾十倍；芹菜葉中還含有維生素E，而芹菜莖中沒有。

《飲食謬誤——帶你認清88個飲食謬誤》，于康著。（天地圖書有限公司）

以上內容節錄自《飲食謬誤——帶你認清88個飲食謬誤》

作者：于康

編輯：郭坤輝

出版：天地圖書有限公司