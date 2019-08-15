【健康飲食】香蕉皮內服外敷好全能　七大益處你要知！

編按：「加多兩塊橙皮添」這個廣告深入民心，原來水果的皮有很多作用及含營養價值。崔紹漢醫師將會介紹香蕉皮的營養價值。

蕉皮把人「跣」到直，原來有藥用價值

前文談到香蕉的營養價值和藥效，並可能有預防癌症的作用，原來連香蕉皮也是有用的材料，可作藥用。

在「英文蔬果書」也提及香蕉皮。雖然蕉皮有一點負面形象，尤其是在一些喜劇中，常常看到戲中演員「踩」到蕉皮「跣」倒地上的情景。事實上，廣東話說「畀香蕉皮人踩」的確有設陷阱捉弄人甚至害人的意思。當然，其他水果的皮也會「跣」倒人，例如西瓜皮，但香蕉皮始終最為普及。儘管如此，「英文蔬果書」的作者指出香蕉皮亦有認真而正向的一面。庫拉索（Curacao，一個位於加勒比海南部，靠近委內瑞拉海岸的島嶼）的人把綠色的蕉皮曬乾磨碎，或燒成灰燼，然後敷於患癌的痛處、疱疹患處或由糖尿病引起的腳部潰瘍處，有良好的癒合效果；在千里達群島，人們把成熟的蕉皮磨成泥膏樣，敷於前額和頸背以舒緩劇烈的偏頭痛；巴哈巴群島的人用新鮮綠蕉皮煎水喝以治療高血壓病；有些人則用成熟蕉皮的內側敷於燒傷、皮疹和皮下有膿腫的部位以舒緩病情和加速痊癒（使用上述方法時，如果有開放性傷口，則要十分小心，一定要注意消毒，以免受感染）。

作者在書中亦介紹了一條利用成熟蕉皮有效消除超過二百個個案的足跖疣（plantar wart，發生在足底皮膚中的一種疣，通常位於足趾的根部，與雞眼不同）的處方，並指出這方對各種的疣都有效。方法很簡單，只須把一塊成熟蕉皮的內貼於生疣的位置，並用膠紙黏貼固定，洗澡時拿走，浴後把患處抹乾，重新貼上另一塊蕉皮，每星期到皮膚科醫生處把死皮刮掉，不到一個月，疣體縮小，大約六個月便完全痊癒。

中醫方面，翻查了很多典籍，包括《本草綱目》和《中藥大辭典》，都找不到蕉皮入藥的資料，只有在一本名為《中國傳統飲食宜忌全書》中有提過把整條香蕉燉熟連皮食治痔瘡出血、大便乾結，上一篇亦提過《中醫研究雜誌》中有此記載，讀者不妨一試。順帶一提的是，如果嫌香蕉性偏寒，可把香蕉蒸熟後才食用，可減輕其寒性。

儘管中醫典藉中有關蕉皮的記載不多，但一些現代營養學的研究顯示，香蕉皮有以下好處：

+ 3 + 2

本篇金句提到香蕉皮把人跣到直，說明它非常滑溜，原因何在呢？多年前日本的研究人員進行了一系列測試，他們把新鮮的香蕉皮分別放於油布上和木材上，然後用一隻腳以一定角度踏在上面加壓，測得在油布上的摩擦系數是零點零六六，在木材上為零點零八三。然後再用皮鞋底直接踏在木材地板上，測得的摩擦系數是零點三五。結果顯示，踏在香蕉皮油布上比直接踏在木材上滑溜程度多了五點三倍，踏在香蕉木材上則為四點二倍。研究人員又用同樣方法測試了蘋果皮、檸檬皮和橘子皮的摩擦系數，但都高於香蕉兩三倍以上，即是沒有香蕉皮那麼滑溜。研究人員用顯微鏡發現香蕉皮內側有微細的多糖凝膠濾泡，受壓後濾泡變成膠狀的分散物質，摩擦力自然減少。另外亦有研究顯示，香蕉皮由千百層薄層組成，每個薄層之間的結構十分鬆弛，並且含有豐富的水份，因此受壓後便會變得非常潤滑。上述的日本研究人員把研究結果在《摩擦學》期刊上發表，並因此獲得了二零一四年的「搞笑諾貝爾獎」。

排清毒素！防癌第一步。（天地圖書）

以上內容節錄自《排清毒素！防癌第一步》

作者：崔紹漢

責任編輯：王穎嫻

出版：天地圖書