【健康飲食】菠菜配豆腐易結石？　菠菜補血補鐵是錯誤的？

坊間常言菠菜是補鐵的好幫手，應該多食；亦有人說菠菜中的草酸會讓人結石，應少食。究竟菠菜是促進健康？還是危害健康呢？

謬誤﹕吃菠菜補鐵

傳言菠菜不能和豆腐一起吃，吃多會得結石，影響鈣吸收，理論依據是﹕豆腐＋菠菜＝大量草酸＝結石。這個「理論」看上去挺靠譜，於是很多人不敢這麼吃了。另一方面，還有說法說應該多吃菠菜，菠菜能補鐵，補鐵首選就是菠菜。

菠菜是補鐵佳餚還是結石禍首？吃還是不吃呢？應該怎麼吃呢？

菠菜是補鐵佳餚還是結石禍首？吃還是不吃呢？應該怎麼吃呢？（資料圖片）

菠菜豆腐湯──沒啥毛病

菠菜富含草酸，豆腐富含鈣，草酸與鈣結合會產生草酸鈣沉澱，所以吃菠菜豆腐容易在體內形成結石。這句話前半段是對的，但是後面結論不對。

菠菜中的草酸確實與結石的形成有關，但結石的形成不是菠菜和豆腐簡單的相加，否則人體可能會充滿結石。結石形成的關鍵還要看「原料」是否充足、比例是否合適。菠菜中的草酸在烹飪加熱過程中會大量減少，不必過於擔心會產生結石，科學實驗顯示，菠菜在開水中焯60秒，可以去除80%的草酸。

大豆也是草酸含量比較高的食物，不過在製成豆腐等豆製品等時，草酸已所剩無幾了。豆腐在製作時要添加氯化鎂（鹵水）或硫酸鈣（石膏），這個過程不僅減少了草酸，鈣和鎂的含量也大幅度上升。有研究表明，鎂對於預防腎結石十分有利；食物中的鈣也是有利於預防結石的物質。因為研究發現食物中的鈣（指的是天然食物中的鈣，不是鈣片等補鈣產品）能夠與草酸結合，從而減少人體對草酸的吸收，起到預防腎結石的作用。

諸多科學證據表明，「菠菜不能配豆腐」是一個極大的錯誤觀念。

諸多科學證據表明，「菠菜不能配豆腐」是一個極大的錯誤觀念。（資料圖片）

菠菜補血──效果不理想

菠菜的補鐵效果並不好，因為菠菜中所含的鐵是非血紅素鐵，人體對這種鐵的吸收利用率很低。

膳食中的鐵分為血紅素鐵和非血紅素鐵，血紅素鐵容易被人體吸收，主要存在於動物紅肉、肝臟血液中；植物性食物和豆類、穀類、蛋類中的鐵，一般都是非血紅素鐵，不容易被人體吸收。

菠菜的補鐵效果並不好，因為菠菜中所含的鐵是非血紅素鐵，人體對這種鐵的吸收利用率很低。（Anh Nguyen/Unsplash）

小貼士﹕植物性食物中鐵的吸收率較低

對比來說，動物性食物中血紅素鐵的吸收率有10分的話，植物性食物中鐵的吸收率還不到1分，只有零點幾分，相差十幾倍。

菠菜中鐵的吸收率，理論上比其他植物性食物中非血紅素鐵的吸收率更低，因為草酸等物質會影響鐵的吸收，再說菠菜的含鐵量在蔬菜中也並不算高。所以，菠菜補鐵效果並不好，沒有多大的意義。

菠菜中鐵的吸收率，理論上比其他植物性食物中非血紅素鐵的吸收率更低，因為草酸等物質會影響鐵的吸收，再說菠菜的含鐵量在蔬菜中也並不算高。（Pille-Riin Priske/Unsplash）

膳食建議

菠菜應該焯水後再吃

烹飪菠菜時應先在水中焯一下，這樣就完全不必顧慮草酸的問題了。孕婦也不必談菠菜色變，因為菠菜中除了含有草酸還含有葉酸，葉酸是胎兒發育的必需營養。

作為一種蔬菜，人們不必忌諱吃液菜，不管搭配豆腐還是其他食物。雖說菠菜補鐵效果跟人們的想像差得很遠，但是它富含維生素C，維生素C對於鐵的吸收具有促進作用。

《飲食謬誤——帶你認清88個飲食謬誤》，于康著。（天地圖書有限公司）

以上內容節錄自《飲食謬誤——帶你認清88個飲食謬誤》

作者：于康

編輯：郭坤輝

出版：天地圖書有限公司