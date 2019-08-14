【抑鬱症】都市情緒病普遍　九個判斷標準讓你警醒自己！

編按：抑鬱症是常見都市病，尤其當社會環境不好時便更多人會確診。看看以下這九個判斷標準，你或你的朋友會否已有類似症狀？

從DSM-V的診斷標準開始

現在我們按照DSM-V的診斷標準，更詳細地講解一下抑鬱症的症狀。



乍看你也許覺得這個診斷標準很詳盡卻很複雜，不過有了它，便可基本明白診斷抑鬱症的具體方法。



對照診斷標準，一個人如果有五項或以上都吻合的話，那麼就很有可能患上抑鬱症了。診斷標準所記述的症狀有時是由患者本人敍述，有時是周圍的人感受到的。但是與診斷標準是不是吻合，最終還是需要專業醫生來判斷，並非單憑個人臆測的。

一、抑鬱的情緒：一天到晚總是抑鬱──通過患者本人的表述或周圍人的觀察來判斷

抑鬱症的主要症狀就是情緒處於抑鬱狀態。雖然被稱為抑鬱，但不是抑制抑鬱的意思，而是應該解釋為被抑鬱的情緒所控制。



事實上情緒低落是人們形容抑鬱症症狀的形容詞。苦悶的情緒變得強烈，由悲傷、空虛感帶來的消沉情緒持續不散。此外，會有表情缺乏變化、愛哭、或是表現出很痛苦的樣子等等症狀，有時身邊的人也會注意到患者本人的這些變化。



當然誰都會有感到鬱悶的時候，可是如果每天都持續在這種狀態中，就有可能已經超出正常範圍。



不過即使終日都感到鬱悶，每天下午到傍晚的時候，有些患者也會覺得症狀減輕了，這種現象被稱為「晝重夜輕」。

一、抑鬱的情緒：一天到晚總是抑鬱。（kaimantha@unsplash）

二、興趣及快樂的感受減退：每天基本上對什麼活動都不感興趣，快樂感明顯減退

喪失了對事物的興趣和好奇心，基本上感覺不到有什麼值得高興和幸福的事情。雖然在程度上有所差別，但患上抑鬱症後總是會出現這樣的症狀。是否有這樣的症狀，是區分是否真正患上抑鬱症的關鍵所在。



事實上，一般人如果出現了鬱悶的情緒，即使是在工作或是在學校的時候，覺得很難受，也還是會熱衷於他所感興趣的事情。如果遇到了高興的事，就會心情舒暢，情緒會發生變化。



如果得了抑鬱症，精神上的能量就會枯竭，從而導致對一直喜愛的事情和愛好都失去了興趣，甚至沒有反應。所以，即使是容易鬱悶的人，只要還有什麼可以讓他充滿熱情和動力的，他就不是真正的患上抑鬱症。

二、興趣及快樂的感受減退：每天基本上對什麼活動都不感興趣，快樂感明顯減退。（ericjamesward@unsplash）

三、食慾和體重的增減：沒有減肥或增肥，體重卻明顯地減少或增加

比如一個月內體重發生異常的變化，或者是幾乎每天食慾都有所下降或增加。



大多數抑鬱症患者都會有食慾下降的情況，不再有想吃什麼東西的念頭。



有些抑鬱症患者還會有暴飲暴食的傾向而引致體重增加的表現。體重的增加雖然有由於缺乏運動等不同的原因，但作為抑鬱症的典型症狀需要特別注意。

三、食慾和體重的增減：沒有減肥或增肥，體重卻明顯地減少或增加。（iankeefe@unsplash）

四、睡眠狀況的異常：幾乎每天都會失眠或嗜睡

患上抑鬱症時睡眠就會出現問題。輕者即使是入睡沒有問題，也會在凌晨三四點醒過來，然後就迷迷糊糊的，怎麼也睡不着（晨醒）。由於睡眠不足，又使得症狀進一步惡化，相反，出現極端的嗜睡現象。這並不是能產生活力的、使人醒神的睡眠，而是由於精力的枯竭導致醒不過來。

四、睡眠狀況的異常：幾乎每天都會失眠或嗜睡。（yrss@unsplash）

五、精神運動性的焦躁和遲滯：幾乎每天都表現出精神運動性焦躁或是遲滯的症狀（不僅僅是患者本人感到坐立不安，或是動作呆滯遲緩，而且已經到了身邊的人也注意到了的程度）

患上抑鬱症會表現出焦躁或行為遲滯的症狀。說起焦躁，好像有些與抑鬱症表現出來的情緒消沉對不上號。但是確有抑鬱症患者有時會表現出焦躁的情緒。



患者總是不停地說話，不能夠安靜下來，乍看像是過度活躍，但又不是那種明快開朗的感覺，總是用很固執的口吻說話，坐立不安，常常面無表情、煩躁地走來走去。



相反，精神運動性遲緩的症狀，表現為所有動作都變得緩慢：說話減少、思維也變得遲緩。極端的時候與別人的攀談也是無言以對，甚至連飯不想吃。上述的這些症狀被稱為精神運動性遲滯。



像這樣的遲滯狀態，怎樣看都是抑鬱症的症狀。由於焦躁所引起的總是不停的說話，過度活躍等等，往往容易被大家忽視，所以要格外注意。

五、精神運動性的焦躁和遲滯：幾乎每天都表現出精神運動性焦躁或是遲滯的症狀。（lensinkmitchel@unsplash）

六、疲倦、沒有氣力：幾乎每天感到疲倦、沒有氣力

有許多患者訴說，即使是自己都覺得自己太頹喪了，再不做點什麼是不行的，但是身體就是沒有力氣動起來，覺得疲憊不堪！令到日常生活出現了障礙，即簡單如早上洗面、穿衣服，都讓人覺得身心俱疲。



這樣的情況，容易被誤診為是由於身體其他器官的原因引起的不適，而作出過多不必要的檢查。此外，有些人會誤解患者是頹廢，是「廢青」、「懶人」而加以責備，這兩種態度都是對病者沒有半點好處的。

六、疲倦、沒有氣力：幾乎每天感到疲倦、沒有氣力。（anniespratt@unsplash）

七、價值感喪失、有罪咎感：總是覺得自己沒有什麼價值，有不必要且毫無原因的罪咎感（有時會有妄想症狀出現）

患者往往只是一味地怪責自己，而沒有意識到這些心態是患病造成的。



這是一種表現在「思考層面」的抑鬱症，對自己的評價貶低，認為自己做什麼都不行，即使是對那些與自己無關的事，也認為都是自己的過錯而責備自己。

七、價值感喪失、有罪咎感：總是覺得自己沒有什麼價值，有不必要且毫無原因的罪咎感。（alexmedia@splash）

八、思考能力及精神集中力下降：思考能力和精神集中力幾乎每天都在減退，決斷力在下降──通過患者本人的表述或周圍人的觀察來判斷

思考能力和精神集中力的降低，使患者生活上出現了障礙。患者不能夠閱讀，即使讀了腦袋也留不下什麼印象，決定的能力也變得遲鈍了。有時一些高齡者由於注意力下降而引起健忘，還會被誤會為患上了認知障礙。

八、思考能力及精神集中力下降：思考能力和精神集中力幾乎每天都在減退，決斷力在下降。（volkanolmez@unsplash）

九、自殺的念頭：患者總是反反覆覆不停地考慮死亡，對死亡並不感到恐懼

患者可能出現「如果自己死了，就解脫輕鬆了」的想法，病情嚴重者更有自殺的企圖或實踐計劃。



患了抑鬱症的人對自殺的心理描繪，常常會表現為反覆出現的自殺念頭。當然即使是健康的人，在非常消沉的時候，也會有想到自殺的時候，但是這種消極的意念大多數情況下只是假想，當事人只是對自己的存在價值提出質疑，與真正實踐還是有距離的。



不過對抑鬱症患者而言，這種因系想要從抑鬱的痛苦心情中解脫，而產生的「自我消失」或者「如果自己不在了，對社會和家庭都會有好處」的想法，會反反覆覆不停地出現，而且最終付諸實踐的可能性，還是很高的。

九、自殺的念頭：患者總是反反覆覆不停地考慮死亡，對死亡並不感到恐懼。（資料圖片）

所以，不只是癌症、心臟病會奪命，患上抑鬱症也會死人的！



在抑鬱症的重病急性期，由於連自殺的力氣都沒有，實施自殺的反而少見；大部分都是發生在體力有所增強的恢復期，患者不時會因一點點症狀的反覆產生悲觀情緒，因此而自殺的例子，則很多見，對此我們不得不多加留意。

圖說精神疾病．揭開抑鬱症的面紗。（天地圖書）

以上內容節錄自《圖說精神疾病：揭開抑鬱症的面紗》

作者：苗延琼

責任編輯：林苑鶯

出版社：天地圖書