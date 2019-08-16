【育兒飲食】母乳餵哺屬最好方式　奶粉只是無奈之選

母乳餵哺的好處遠超乎想象，母乳含有豐富的營養，能為嬰兒奠定健康的基礎，其營養價值是奶粉無法取代的。但仍有不少媽媽們被坊間的流言所誤導，快看看專家建議如何餵養嬰幼兒及學齡前兒童吧！

謬誤﹕新生嬰兒不必非得母乳餵養

很多年輕新媽媽出於身材的考慮，不願意母乳餵養孩子，而周圍的一些聲音，諸如「嬰幼兒配方奶粉成份接近母乳，營養更均衡」、「6個月之後的母乳沒有甚麼營養」等，也給不願意母乳餵養的媽媽提供了一個放棄母乳餵養的理由。

事實是，母乳是孩子最好的食物，母乳餵養是對孩子最好的方式。再好的配方奶粉，無論成份多麼接近母乳，也不如母乳。

母乳是孩子最好的食物，母乳餵養是對孩子最好的方式。再好的配方奶粉，無論成份多麼接近母乳，也不如母乳。（資料圖片）

嬰兒配方奶粉是「無奈之選」而非「首選」

嬰兒配方奶是以嬰兒營養需要和母乳成份研究資料為指導，用牛奶或羊奶、大豆蛋白為基礎原料，經過一定的配方設計和工藝生產的，用於餵養不同生長發育階段的健康嬰兒。

嬰兒配方奶粉可作為不能母乳餵養者的備選，是無奈之下的一種選擇。雖然嬰兒配方奶粉都是經過精心研究的配方設計和工藝加工而成，優質奶粉的營養成份比例非常接近母乳，但無論多好的奶粉，都無法模擬母乳中完美獨特的營養和生物活性成份體系。貼近母親吃母乳跟抱着奶瓶喝奶，對嬰兒來說也是完全不同的心理體驗。

無論多好的奶粉，都無法模擬母乳中完美獨特的營養和生物活性成份體系。（資料圖片）

6月齡內嬰兒應盡量做到純母乳餵養

6月齡以內的嬰兒，不能直接用普通液態奶、成人奶粉、 蛋白粉、豆奶粉等餵養，這些食物遠遠不能滿足嬰幼兒營養需求。

純母乳餵養最經濟、最安全，不僅能滿足嬰兒6月齡以內所需要的全部能量和營養素，使嬰兒獲得最佳營養支持、最健康的生長速率，為一生的健康奠定基礎，還能降低嬰幼兒感染性疾病、過敏性疾病、成年慢性病的風險。

同時，母乳餵養是母子情感交流的最佳方式，能給嬰兒莫大的安全感，利於嬰兒心理健康發展。

另外，母乳餵養對母體也有好處，有利於避免產後體重滯留，科學證明，堅持母乳餵養的女性，患乳腺癌、卵巢癌和二型糖尿病的風險相對比較低。

母乳餵養是母子情感交流的最佳方式，能給嬰兒莫大的安全感，利於嬰兒心理健康發展。（ig「 coffee89921」圖片）

孕婦產後應盡早開奶

初乳富含營養和免疫活性物質，有助於嬰兒腸道功能發展，同時能提供免疫保護。新媽媽分娩後應盡早開奶，這是純母乳餵養成功的必須要求。初乳指分娩後7天內分泌的乳汁，開奶泌乳最好母子雙方協同完成，讓嬰兒反覆吸吮乳頭，一方面有利於刺激和增加新媽媽乳汁的分泌，另一方面能夠確保嬰兒獲得的第一口食物是母乳，有利於預防嬰兒過敏、減輕新生兒黄疸和低血糖等情況的發生，這也是堅持純母乳餵養的必要保證。

確保嬰兒獲得的第一口食物是母乳，有利於預防嬰兒過敏、減輕新生兒黄疸和低血糖等情況的發生，這也是堅持純母乳餵養的必要保證。（資料圖片）

小貼士﹕盡量堅持寶寶第一口食物是母乳

一些家長由於擔心嬰兒飢餓和低血糖，往往會不等開奶乳汁就餵養嬰兒其他食物，這對嬰兒並不好。實際上，新生兒出生時體內具有一定的能量儲備，可滿足至少3天的代謝需求。3天內，新生兒體重下降不超過7%的情況下，發生嚴重脫水和低血糖的風險很低。所以，應該盡量堅持做到孩子的第一口食物是母乳。

膳食建議

母乳是嬰兒最理想的食物

6月齡內嬰兒是人一生中生長發育的第一個高峰期，需要大量的能量和營養，但嬰兒消化器官和排泄器官尚未發育成熟，功能還不健全。母乳既能滿足嬰兒優質、全面、充足的營養需要，又能完美地適應嬰兒尚未成熟的消化能力，促進其器官發育和功能成熟。所以，基於任何其他食物的餵養方式都不能與母乳餵養相媲美。

《飲食謬誤——帶你認清88個飲食謬誤》，于康著。（天地圖書有限公司）

以上內容節錄自《飲食謬誤——帶你認清88個飲食謬誤》

作者：于康

編輯：郭坤輝

出版：天地圖書有限公司