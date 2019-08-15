【育兒飲食】嬰兒不需過分進補　專家建議主要補充兩種維生素

不少新手爸媽都十分緊張嬰兒沒有足夠營養會影響健康，但盲目的補充營養反會弄巧成拙。看看專家對於嬰兒營養有什麼建議吧！

謬誤：新生嬰兒鈣鐵鋅都要補

最典型的一個關於嬰兒的餵養謬誤就是不分情況、盲目地補充營養素。寶寶稍微比別的孩子發育或反應慢了一點兒，就鈣、鐵、鋅輪番補，家長特別緊張寶寶缺乏營養，怕寶寶因為營養跟不上而輸在「起跑線」上。

新爸爸媽媽應該多了解育兒知識，用正確的方法愛孩子，過於緊張而不得要領的愛，對嬰兒並不好。

新爸爸媽媽應該多了解育兒知識，用正確的方法愛孩子，過於緊張而不得要領的愛，對嬰兒並不好。（資料圖片）

6月齡內嬰兒不需要補鈣鐵鋅

母乳是嬰兒最好的食物，純母乳餵養能夠滿足6月齡以內嬰兒所需的所有能量和營養素。健康孩子只要能正常吃奶，就不必給孩子額外補充鈣、 鐵、 鋅。關於鐵元素，寶寶在胎兒期就開始為自己進行儲備了，通常可以滿足自己出生後4-6個月的成長需求，家長大可以放心。

即使是配方奶粉餵養的孩子，如果能夠正常足量喝奶粉，一般也不會缺鈣、鐵、鋅這些元素，「鈣、鐵、鋅缺乏焦慮症」父母不必過份擔心，因為奶粉中這些營養成份的含量都是按照標準比例配好的。

所以，6月齡以內的嬰兒，如果能夠正常喝母乳或者配方奶粉、基本不用額外補充鈣、鐵、鋅等營養成份。甚至，1歲以內的嬰兒、只要能夠正常喝奶（無論母乳還是配方奶）、正常添加富含鐵和鋅的輔食、適時補充維生素D，一般都不用擔心孩子會缺少鈣、鐵、鋅這三大元素。

6月齡以內的嬰兒，如果能夠正常喝母乳或者配方奶粉、基本不用額外補充鈣、鐵、鋅等營養成份。（資料圖片）

新生嬰兒要及時補充維生素D﹕每日10微克

母乳中維生素D含量比較低，母乳餵養的嬰兒不能通過母乳獲得足夠量的維生素D。很多人只知補鈣，卻不知如果體內維生素D不足會大大影響補鈣效果。新生嬰兒應在出生後2週左右，開始每日補充10微克維生素D。

維生素D的主要作用是維持血清鈣和磷在正常範圈內，維持神經肌肉功能正常和骨骼的健全。通常母體全天泌乳總量中維生素D含量不足2.5微克。維生素D可通過日光中紫外線照射獲得，也可以通過膳食補充，但是對新生嬰兒最安全、方便、有效的方法就是服用維生素D油劑或乳化水劑。

配方奶粉餵養的嬰兒不存在維生素D缺乏的問題。

新生嬰兒應在出生後2週左右，開始每日補充10微克維生素D。（資料圖片）

小貼士﹕嬰兒不適合通過曬太陽來獲取維生素D

通過日照獲得維生素D的方法不適合嬰兒。第一，日光合成體內維生素D需要陽光充足、皮膚暴露範圍足夠、陽光下暴露時間充足等條件，顯然這些條件環境影響很大，不適合新生嬰兒。

第二，陽光中的高能藍光對嬰兒視覺會產生不利影響，過早暴露在陽光中對嬰兒嬌嫩的皮膚也會造成損傷。

通過日照獲得維生素D的方法不適合嬰兒。（資料圖片）

新生嬰兒要及時補充維生素K﹕每日25微克

母乳中維生素K的含量也比較低，嬰兒出生後就應該開始每日補充維生素K。

新生兒維生素K缺乏能引發維生素K缺乏性出血性疾病。儘管新生兒和嬰兒的出血性疾病發生率並不是很高，但此類疾病一旦發病後果嚴重，死亡率高。

足月順產嬰兒在母乳餵養的情況下，能夠很快建立正常的腸道菌群，並合成穩定、充足的維生素K。但剖宮產嬰兒、早產兒、低體重兒會面臨維生素K缺乏的風險。即使是足月順產兒在腸道菌群建立前，維生素K也得不到滿足。

所以，母乳餵養新生兒從出生後到3月齡，應該每日口服25微克維生素K₁，，也可由專業人員採用肌內注射的方式，每日注射1-5毫克，連續注射3天。

另外，同維生素D一樣，維生素K缺乏是針對母乳餵養的嬰兒而言，對於配方奶餵養的嬰兒和混合餵養嬰兒，由於合格的配方奶粉中已經添加了足量的維生素D和維生素K，不需要再額外補充。

膳食建議

新生嬰兒要注意補充維生素D和維生素K

補維生素D﹕母乳餵養的新生嬰兒應在出生後2週左右，開始每日補充10微克維生素D。

補維生素K﹕新生兒從出生後到3月齡，要注重補充維生素K₁，可每日口服25微克維生素K₁，也可由專業人員採用肌內注射的方式，每日注射1-5毫克，連續注射3天。

《飲食謬誤——帶你認清88個飲食謬誤》，于康著。（天地圖書有限公司）

以上內容節錄自《飲食謬誤——帶你認清88個飲食謬誤》

作者：于康

編輯：郭坤輝

出版：天地圖書有限公司