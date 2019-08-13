【即食麵】日清杯麵推健康系列　賣點：營養豐富、熱量約300千卡

杯麵雖然方便又美味，但不少人卻認為它的成分不健康而選擇少吃。日本食品企業日清（Nissin）最近宣佈將推出主打營養價值高的「All-In Noodles」系列杯麵，這或能讓大家日後吃得更放心吧！

除杯麵裝外，All-in Noodles系列亦設有袋款淨麵。（日清官網）

由日清推出的這款「All-in Noodles」，是用特別的製作方法為麵條加入維他命、礦物質、蛋白質及食物纖維等超過三份之一的人體所需元素，這既能豐富麵條的營養成份，亦聲稱比一般即食麵條減少40%的碳水化合物含量。由於這些營養成份是鎖於麵條中心，所以麵條外層仍能保持應有質感，兼俱顧客對味道和健康的要求。

「All-In Noodles」系列的麵條經特製，中間部分蘊含多種營養，外層卻仍保持麵條應有質感。（日清官網）

據產品的營養標籤指，麵條在煮沸後，熱量只得285千卡（紅框）。（日清官網）

此系列產品共有四款，包括「日式醬油口味」、「泰式香料口味」及「擔擔麵口味」三款杯麵裝，以及方便不同口味人士自行「加料」的袋裝淨麵。據指，此系列麵條的煮法簡單：袋裝淨麵只需煮 4 分鐘，杯麵裝則需泡6 分鐘。

四種口味如下（按圖了解）：

根據日清官網表示，「All-In Noodles」袋裝麵每包售400日圓（約港幣$30），杯麵每個則售600日圓（約港幣$45），另有6個及9個杯麵等的優惠套裝可供選擇。產品將於8月19日在日本正式上市，而官網已接受預訂。

6個杯麵套裝包括三種口味的杯麵各兩個，優惠價為3,240日圓（約港幣$240），比散買便宜不少。（日清官網）

資料來源：日清網站