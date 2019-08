【過期催淚彈】過期催淚彈是否更毒？　市民中彈的應急處理方法

【文章原刊於01撐場,歡迎下載香港01 app,與其他作者一同討論喜愛話題。】

三罷本是重點,但最終因為多區的警民衝突轉移了視線,而警察亦似乎開始對發放催淚彈來驅散示威者人潮的手法習以為常,甚至被人戲稱是「催淚彈放題」。係唔係都放更被人戲稱現在是「催淚彈放題」。據最新數字顯示,單是8月5日各區就已發射 800 發催淚彈,接近早前警方公佈由六月九日至八月四日的 1,000 發!

警方所用的 CS 氣體除了即時導致眼睛、呼吸道與皮膚不適,更會造成長期傷害,近期亦有前線示威者因接觸高劑量 CS 氣體出現黃色水泡(連結慎入),所以在民居附近出現「催淚彈放題」絕對影響市民健康。

CS 氣體學名為鄰-氯代苯亞甲基丙二腈 (2-chlorobenzalmalononitrile) ,本身是白色粉末,但加熱後會產生氯化氫 (hydrogen chloride) 、氮氧化物 (nitrogen oxides) 以及山埃 (cyanide) [1] ,前兩類化學物質都會有刺鼻氣味,後者被人體吸入後則會造成頭暈、頭痛、呼吸加速、嘔吐等症狀,所以示威者無防護裝備中彈後,行動力立即癱瘓,令警方達到驅散人群的目的。

警方所用的CS氣體除了即時導致眼睛、呼吸道與皮膚不適,更會造成長期傷害,近期亦有前線示威者因接觸高劑量CS 氣體出現黃色水泡。(資料圖片)

不過,已不只一次有市民發現警方所用的催淚彈過期,令人憂慮這些過期催淚煙會否更毒。香港警方不是全球第一個紀律部隊使用過期催淚彈,美國、埃及當局也曾有類似做法。根據美國艾奧瓦州埃姆斯市警方說法,過期催淚彈理論上無更多毒性出現,相反可能危害使用的警察,因為 CS 氣體會降解,其有效成份會因過期而減少,驅散人群的效用大大減低,所以如果有看直播的朋友都會見到當日香港警方所用的部份過期催淚彈散發的煙較少且較快散去(有風吹走也是其中一些原因)。

2011 年, BBC 在報道開羅示威時同樣懷疑埃及警方使用過期 CS 氣體可能更為影響示威者健康,並向英國利茲貝克特大學專門研究警方科技專家 Steve Wright 博士查詢, Wright 同樣指過期催淚彈有效程度相比正常的較少。

2014 年委拉瑞拉學者 Mónica Kräuter 曾指 [2] ,該國所用的 72% 催淚氣體是過期,並稱會釋放出極度危險的分解成的氰化物、光氣 (phosgene) 和氮氣,她又提醒催淚氣體本身有致癌性、致畸性和致基因突變性,所以要盡量避免接觸。

無論是否過期,誤吸催淚煙的市民應如何處理?當然要盡快離開催淚煙範圍,然後用生理鹽水或番梘水沖洗皮膚或眼睛。根據美國職業安全和健康管理局的其中一個建議 [3] ,居民可用 5% 氫氧化鈉 (sodium hydroxide) 鹼性溶液混合 1:1 乙醇與水溶液中,清理居所受催淚彈波及的位置。 Be water, my friend.

另外,現時對 CS 氣體的長遠健康研究相當缺乏,如果香港有醫生或學者能在事件完結後可做一些相關研究,證明警方的「催淚彈放題」是危險且不人道,是功德無量啊!

無論是否過期,誤吸催淚煙的市民應如何處理?當然要盡快離開催淚煙範圍,然後用生理鹽水或番梘水沖洗皮膚或眼睛。(資料圖片/鄭子峰攝)

Lewis, R.J. (1996). Sax's Dangerous Properties of Industrial Materials. (9th ed). p. 734. New York, NY: Van Nostrand Reinhold.

Mackison, F.W., Stricoff, R.S. & Partridge, Jr., L.J. (1981). NIOSH/OSHA - Occupational Health Guidelines forChemical Hazards. DHHS(NIOSH) Publication No. 81-123 (3 VOLS). Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

