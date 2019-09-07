咳嗽咳很久是什麼原因？　小心「三手煙」以及這些疾病…

咳嗽咳不停，如果咳了超過8周，就已經是慢性咳嗽。台灣振興醫院內科部部主任陶啟偉醫生指出，大約有三分之一的病人屬於上呼吸道咳嗽症候群，可能是因為鼻涕倒流或者慢性鼻竇炎、過敏性鼻竇炎所造成的症狀。另有三分之一則是因為胃食道逆流誘發咳嗽，剩下三分之一才是真正屬於肺部的原因，傳染性疾病包括肺結核、百日咳、肺膿瘍、肺炎等，也可能是一些其他疾病如支氣管炎、慢性阻塞性肺病、氣喘等，甚至更嚴重致命的疾病如菜瓜布肺（特發性肺纖維化）、肺癌，都會由慢性咳嗽來表現。

抗組織胺藥讓黏液濃稠 鼻涕擤不出致慢性咳嗽

像是小朋友感冒後，常常久咳不癒，醫生說，治療感冒使用抗組織胺藥物會讓黏液變濃稠，而小朋友擤鼻涕能力差，濃稠黏液排不出，卡在咽喉造成鼻涕倒流，才會導致長期咳嗽。

肺部隱患難防 小心「三手煙」

什麼是「三手煙」？按下圖了解！

陶啟偉醫生進一步表示，這種不完全燃燒的離子，會漂浮在空中形成PM2.5，大家常覺得PM2.5是一種物質，其實它是一種懸浮微粒，這種大小的懸浮微粒，可以不受地心引力影響漂浮在空中，除了漂浮在空中也會黏附在紡織品上，被人體吸入，這些物質其實對身體都是有害的。

咳嗽超過8週 應做X光檢查揪病因

醫生提醒，久咳超過8周，尤其抽煙久咳、老人咳等等，最好到醫院進行X光檢查，就診時盡可能提供醫生自己的生活習慣、環境形態作為診斷參考，揪出病源，及時治療。

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