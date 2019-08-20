【香蕉絕種】哥倫比亞黃葉病疫情嚴重　將來或許無法再請人食蕉？

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香港因為政府無能、警暴越加嚴重已經進入一個非常緊急的境況，地球另一邊廂的哥倫比亞也在8月8日因為發現TR4型尖孢鐮刀菌對香蕉樹造成的黃葉病有蔓延跡象，宣佈進入緊急狀態，除了銷毀 170 公頃已隔離蕉田香蕉外，亦計劃擴大生物安檢範圍至所有港口、機場以及邊境關卡。

哥倫比亞也在8月8日因為發現TR4型尖孢鐮刀菌對香蕉樹造成的黃葉病有蔓延跡象，宣佈進入緊急狀態。（sebaseck@unsplash）

哥倫比亞是拉丁美洲第四大香蕉出口國，單在 2018 年其出口額高達 86.6 億美元，僅次於咖啡豆與花類出口，是該國其中一種重要經濟支柱。此外，當地有近 5 萬公頃土地為蕉園，佔全國農田逾一成，如果黃葉病繼續蔓延對該國是個非常大的打擊，因此該國政府相當重視問題。

雖然現時疫情只在該國最北部的瓜希拉 (La Guajira) 出現，但政府已考慮會為全國所有中小型香蕉出口商提供資助，幫助他們購入更好的生物安全工具，包括消毒機器、貨櫃，以及進入隔離區的鞋類等等。政府亦會繼續陸空密切監察疫情；而上周一拉丁美洲各國的農業部部長已於厄瓜多爾首都基多聚首，相討對策預防疫情進一步爆發。

黃葉病由尖孢鐮刀菌古巴專化型（Fusarium oxysporum f.sp. cubense）造成，這種真菌會堵塞香蕉樹的維管束系統（vascular system），使其無法吸水令蕉葉變黃凋謝死亡。

TR4 型則是其中一個真菌株，該株真菌在二十世紀中期曾在中拉丁美洲香蕉園造成巨大破壞，結果令原本出口最多的大米七香蕉（Gros Michel）無法再大量產出並商業性滅絕。農民最終選擇改種當時被視為次品，但可抵抗黃葉病的香芽蕉（Cavendish）；現時市面上見到的香蕉九成也是香芽蕉。

香蕉業界如斯恐懼此病，除了因為無藥可醫之外，更重要是該真菌可潛藏於泥土數十年。另一方面，大部份蕉農都單一耕作，再加上香芽蕉如水仙一樣是無性繁殖的植物，換言之全球的香芽蕉基因幾近完全一樣， 無法透過 DNA 變異發展出對抗黃葉病的基因。所以大家想掉蕉、請人食蕉可能也再無機會。除非有人找到殺死該真菌的方法。

該國六月已在一個大型蕉園已被發現有疑似黃葉病症狀，並通知哥倫比亞農業研究所（ICA），其後在七月初 ICA 已隔離該四個蕉園，在其附近設檢查站為所有經過的汽車消毒，以及將疾病監控網絡擴大至另外 1,100 公頃範圍。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「香蕉絕種危機？哥倫比亞宣佈進入緊急狀態」​】

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