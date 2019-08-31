【減肥迷思】女士下身為何容易肥？　中醫教減濕氣免水腫

下身肥胖，全因吃得太多時又不運動？這想法在某程度上是正確的，不過在中醫學角度而言，身體濕氣重人士其實亦較容易遇到下半肥胖問題困擾，原因與身體排水、排毒能力疲弱有關。

打工仔經常久坐工作，容易出現下半身肥胖問題，甚至增加患上糖尿病、心臟病等疾病的機會。（VCG）

辦公室一族工作時間長，每天在公司坐上八、九個小時已是等閒，不少人更是除在午飯時外出走走，便整天都坐在電腦前拚命工作。陳少白中醫師表示，久坐、久站、不愛動、愛吃甜食和澱粉類、慣吃重口味食品、需要飲酒應酬及經常熬夜的人士都容易出現下身肥胖問題，不過另一需要關注的狀況，就是身體是否有很多濕氣。

以中醫學角度來說，「脾虛濕盛」的水腫體質最容易引致下半身肥胖，因為脾氣虛弱會令體內運化轉輸顯得無力，使體內累積濕氣，如長期積聚濕氣，便會濕聚為痰，形成「痰濕」並藏於體內。另外，由於濕氣屬於陰性，加上中醫學有指「濕性趨下，濕熱下注」，因此濕氣重人士會較易擁有肥胖的下半身（包括下腹部、腎部及大腿），小腿亦容易腫脹發胖。

女性較易有梨型身材

就性別而言，女性下半身肥胖的比例比男性為高。陳醫師指，由於女性的雌激素分泌主要囤積在骨盆、大腿內外側與臀部的地方，因此這些位置容易堆積脂肪，較易形成下半身肥胖的梨形身材，至於男性的睪酮素則容易囤積在腰部、腹部的地方，也就是「頑固脂肪」的位置，所以他們會較易擁有上半身肥胖的蘋果形身材。

陳醫師指，因為女性容易在臀部和大腿堆積脂肪，形成下半身肥胖的梨型身材，而男生的脂肪容易堆積在腹部而形成上半身肥胖的蘋果型身材。(盧翊銘攝)

從健脾利濕入手

陳醫師表示，如打工受着下半身肥胖問題的困擾，可嘗試從改善「脾虛濕盛」體質入手，而在中醫治療上，則可以「健脾利濕」為主，並選用薏仁、茯苓，豬苓，白朮，桂枝及甘草等藥材作加減。

可多攝取利水消腫的飲食（按圖了解）：

日常保養方面，陳醫師建議打工仔保持均衡、少油、少鹽、清淡的飲食習慣，搭配每天動一動，才能收到事半功倍之效，「在辦公室工作時，每隔一小時便要起來動動手動動腳，加強血液循環。」

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