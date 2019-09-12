【瘦身貼士】隔日斷食法有幾大成效？　斷食循環停止就體重反彈？

健康飲食越來越受關注，食物營養以致於進食時機，對於身體吸收營養及燃燒脂肪的效果也有不少說法，由此衍生出各種減肥飲食法。生酮飲食法、低碳飲食法之外，亦有不少人採取隔天斷食法（Alternate Day Fasting）；香港人日忙夜忙，有時連吃飯也沒時間，而隔天斷食法要求一天進食、一天斷食， 是否更容易受落？ 然而有研究對其成效及健康影響亦有說法，宜三思。

隔天斷食法（Alternate Day Fasting）是其中一種間歇性斷食法（Intermettent Fasting）。要在個週期內進行斷食及進食的循環，延長身體消耗脂肪的時間，增強脂肪代謝，達到減肥之效。（Photo by Brenda Godinez on Unsplash）

現時有不少人追捧多種減肥飲食法，例如生酮飲食法、低碳飲食法（甚至走碳）、碳水循環飲食法、斷食法等等。原來還有有一種斷食法也越來越受到關注，那就是隔天斷食（Alternate Day Fasting）。

甚麼是隔天斷食法？

科學期刊《Cell Metabolism》9月發表關於隔天斷食法對人體的影響的研究，指出隔天斷食法（Alternate Day Fasting）是其中一種間歇性斷食法（Intermettent Fasting），指在一個週期內進行斷食及進食的循環。

而隔天斷食法則顧名思義，是一天斷食（或進食僅500卡路里），一天進食。其理論主要是在限制時間內進食，延長身體消耗脂肪的時間，並促進生長激素分泌，增強脂肪代謝，以達到減重減脂之效。

研究團隊邀請了90位35至65歲的志願者作為實驗對象，他們均是有任何心血管疾病和慢性疾病的健康人士，其中60位分成兩組，30人嘗試斷食，30人作為對照組照常進食，另外還有30人未參加實驗前已實行6個月的隔天斷食法。

在維期4星期的隔天斷食實驗中，志願者都要戴上血糖機和撰寫食物日誌。斷食組會有36小時不能進食，然有進食12小時，12小時內想吃多少就多少；而對照組則可以隨心所欲地選擇吃甚麼、何時吃。結果顯示，4星期後，斷食組的卡路里攝取量平均少了35%，體重平均下降了多於7磅；相比下，對照組的卡路里攝取量少了8.2%，體重少了0.2公斤。

斷食組在進食日比正常情況下吃多了30%東西，但由於斷食時間較長，他們總體的攝取卡路里仍有所減少，於是體重也減輕了。此外，志願者的膽固醇也下解了。

研究強調，志願者都身體健康，也能於實行ADF的一個月中平均減去7磅，但它是一種極端的飲食法。如果讀者有所疑惑，必須咨詢醫生意見或使用傳統的減肥原則便好。（Photo by I Yunmai on Unsplash）

為甚麼它會Work？

任教於奧地利卡爾·弗朗岑斯格拉茨大學（Karl-Franzens University of Graz, Austria）分子生物學兼是次研究作者之一的Frank Madeo在研究引言中寫道：「這種飲食法適合過重人士於數個月內減重用。由於不用計算卡路里，它較容易實行及遵從下去。」

為甚麼這種斷食法會有效呢？Madeo認為可以由進化生物學解釋，人的身體其實很熟識一時過飽一時飢餓的狀態，因為食物豐足是近代才有的事情，於是人體現在需要控制卡路里來保持體重。

研究中有提到，不是所有人都適合此斷食法，而實驗僅僅一個月，無法觀察到長期的健康風險。同時，隔天斷食屬於極端的飲食干預，未必有益於長遠健康。

本地營養師拆解：ADF啱唔啱香港人用？

隔天斷食的做法因人而異，以上研究是採取36小時不進食，然後有12小時可進食； 但據資料，有些人是相隔24小時進食及 不進食。但無論如何，採取任何減肥方法之前，大家都應該先瞭解清楚對健康可能造成的影響。

本身是營養師的「家營營養中心」創辦人吳耀芬(Kathy)接受記者查詢表示，本地近年應該生酮飲食、低醣飲食、運動減肥為大趨勢，她日常接觸不少人也曾經嘗試短時間內(例如數天)減少熱量攝取，不過未必很有規律地進行。

她閱讀報告後提醒，此ADF研究的效果成疑，「首先，報告中的實驗對象人數只有大約90人，數據結果沒有具很高代表性。另外，實驗對象的要求是例如糖尿、高膽固醇和高血壓等，所以我們只能得知ADF對這類人可能有一定減肥效果。」

她指出，實驗要求參加者在斷食日減少（約28-37%）熱量攝取，但並沒有一個統一的進食指標（例如食物份量、質素、組合等等），所以實驗結果只著眼於整體熱量的減少對體重和其他身體健康指數 ，例如膽固醇、血壓、體脂分佈等的影響。

她說：「熱量攝取減少，的確能夠令體重減輕，從而改善身體狀況。不過不同的斷食法，例如16:8斷食法、5:2斷食法，甚至單純減少食量，也可以得到相約效果。但是這類的斷食法，只是一段時間內減少熱量吸收，如果之後恢復以前的飲食模式，也有機會因熱量攝取增加而反彈。」

另一方面，Kathy指出，因為ADF沒有特定的食物種類和份量限制，對於生活節奏急速、經常外食的香港人來說，實行難度不會很高，「只需要在斷食日比平日減少約2-3成的熱量攝取就可以達到要求，可以透過減少食量或餐數來進行。不過隔日斷食需要有規律地斷食，如果打亂了這個規律，就會可能減低減肥效果。」

最後，Kathy提醒想嘗試ADF的人要注意以下事項：

第一，應該留意斷食日當天熱量攝取不能過低，因為可能會因此和出現副作用，例如：頭暈、手震、冇精神、四脂乏力等。而且攝取過低卡路里，短時間內減走的可能只是肌肉和水分，會令體重容易反彈。 第二，應該視乎日常生活的活動量所需慢慢調節熱量攝取，量力而為。 第三，斷食日也應該配合均衡飲食，挑選多元化食物，避免營養不良。 第四，避免斷食日過後暴飲暴食，否則只會令減肥效果大打折扣，而且身體（尤其消化系統要適應短時間內飲食模式的快速轉換），可能會增加身體的負擔。

吳耀芬（Kathy）是香港營養師學會認可營養師暨「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。她還是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。（受訪者提供）

（資料來源：Healthline、WedMD、Medium、Cell Metabolism）

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