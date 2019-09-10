【中秋飲食】狂吃月餅、水果致食滯？　試按5大穴位提升消化能力

中秋佳節，聚餐過後還可吃月餅、生果與糖水，至回過神來時才發覺已吃太多。其實，在出現飽滯不適的感覺時，除可靠消化藥或消滯茶紓緩不適外，也可試按五個穴位幫助消化。以下所介紹的幾個穴位位置和簡單的按摩方法，大家不妨「袋住先」，好讓有天吃得飽飽滯滯時可立刻 一試。 撰文：健福堂中醫師陳嘉榮

中秋是中國重要傳統節日之一，不少港人習慣在當天和家人、朋友聚餐慶節，但豐富菜餚在前，也要留意自己會否不自覺食滯。（maddibazzocco/unsplash）

中秋將至，正是適合多人聚餐的時機，仿佛每一次聚餐都要大魚大肉。在一餐接一餐的自助餐、放題中，相信吃到胃痛、胃脹甚至吃到嘔都是不少人的寫照。事實上，香港近海又處於南方，加上天氣炎熱、暑氣當令，所謂「濕困脾、脾惡濕」，暑濕之氣本就影響脾胃的消化功能，加上不少人喜歡以吃雪糕、喝冷飲等方式消暑，寒濕之物就更傷脾胃了。如果我們不注意飲食節制，就很容易出現食滯的情況。

那在吃太多、胃很脹的時候該怎麽辦？總不能當下煲些什麽祛濕茶、健胃茶再灌下去吧！在這裏為大家介紹五個常用穴位，幫助大家消消滯，也促進脾胃的消化。

1. 内關

穴位位置：手腕内側，腕橫紋往後約三隻手指橫放的距離，正中央位置

功效：寬中理氣、和胃止嘔，有助於消除脹氣，飽食後引致打嗝時亦可使用

按摩方法：定位後以對側拇指指尖於穴位上垂直用力向下按壓約二十至三十秒，直到手部出現脹、麻的感覺，然後再按摩另一邊，雙手輪流按三次

2. 中脘

穴位位置：肚臍中央與胸骨下緣之間的中點，約在肚臍往上五隻手指橫放的距離

功效：健脾和胃、寬中、消食，現代醫學更發現中脘穴有助調整胃腸的功效

按摩方法：把掌心放在穴位上打圈摩熱，可持續摩擦五至十分鐘，亦可在按摩前塗抹油性介質（如驅風油、芝麻油等），使效果更佳，但要切忌過於用力以免引起不適

3. 天樞

穴位位置：肚臍正中往兩側旁開三隻手指橫放的距離

功效：疏調腸腑、理氣、消滯、通便

按摩方法：方法有二，可把兩手掌心放到兩側天樞穴上摩擦，方法跟按壓中脘相同，亦可塗抹油性介質；或用兩拇指指尖在穴位上按揉約二十至三十秒，然後休息三十秒，反覆進行三至五次

4. 梁丘

穴位位置：端坐時大腿用力蹬直，膝蓋外側上方的凹陷中、約在髕骨（編按：即膝蓋骨）外側往上三隻手指橫放的距離

功效：調和胃氣、降逆、止胃痛

按摩方法：用拇指尖以點按的方式按摩該穴約三至五分鐘，直至膝關節出現酸脹感覺

5. 足三里

穴位位置：膝蓋外側下方凹陷位置往下約四隻橫放手指的距離

功效：健脾胃、消滯、降逆、化濕，平時多按摩足三里更有培正固本、强身健體的效果

按摩方法：用拇指尖以點按的方式按摩該穴約三至五分鐘，直至小腿出現酸脹的感覺

上面介紹的穴位按摩可有助於消化，舒緩過量飲食後引致的不適。至於前面提到因濕氣引致脾胃功能不佳所造成的消化問題，除了穴位按摩外，亦可透過食療幫助改善濕氣重的情況。