【腸胃健康】「玻璃肚」經常肚瀉　3大症狀是否患腸易激綜合症

再過幾天就是中秋節，相信不少人早已與親朋好友約好飯局，試想像如果玩到一半突然感肚痛，那實在令人興致全失。全港原來有約高達7%腸易激患者，這些人動不動就會肚瀉，幾乎每個星期都要「肚痾」一次，但究竟要如何判別自己有否患上腸易激呢？中秋節又應該怎樣進食才能避免腸胃出事？ 撰文：腸胃肝臟科專科醫生施藴知

日常生活中動不動就肚痛、肚瀉，這類被俗稱為「玻璃肚」的人，其實很可能是「腸易激綜合症」患者。（Getty Image）

大時大節過後，因腸胃問題求診的個案都會較多，有時消化不良、吃過多油膩或不潔食物都可能會引致腸胃問題。不過，亦有些人明明沒吃這類食物，卻經常肚瀉，甚至一個月就有一至兩次因腸胃炎而得求醫，這就要考慮身體是否有着其他問題。

一般情況下，醫生會為這些求診人士進行驗血、大便化驗及大腸鏡檢查等詳細檢查，以了解腸內是否有炎症、瘜肉甚至癌症等問題。倘若上述檢查全部無大礙，那他們便有可能是患上腸易激綜合症。

成日肚瀉可能是腸易激？

腸易激綜合症是一種腸道功能失調疾病，本港約有7%人士患此病，其中女性較男性稍多，男女比例為1：1.3 。

腸易激患者中，女性的比例較男性略多。（Getty Images）

如何知道自己是否患上腸易激綜合症？如果在過去三個月，每星期最少有一天反覆出現腹痛，而且符合以下兩項或以上條件，便有可能患上腸易激：

1. 病情與排便有關；如不適感覺在排便後得到紓緩，或覺得排便後仍常有排不清的感覺； 2. 病發時，排便次數會有所改變（無論是增加或減少)； 3. 病發時，糞便的形狀（外觀）會改變，與平日不一樣 注：症狀須於斷診前6個月出現、在過去3個月內持續，才符合確診條件

醫學界近年提出FODMAP飲食與腸易激是有着密切關係。FODMAP，是取名於可發酵性的寡糖、雙糖、單糖以及多元醇的英文簡稱（Fermentable Oligosaccharides Disaccharides Monosaccharides And Polyols），這些都屬於短鏈的碳水化合物及糖醇物質。有研究發現，當腸易激病人進食了高FODMAP食物後，身體有較大機會無法吸收這些食物，使食物在腸道發酵，產生氣體，繼而引起腹痛及肚瀉問題。

日常食物中不少食物本身雖然有助健康，卻也屬於高FODMAP，腸易激病人應要注意並只作適量進食。

常見的FODMAP食物及其成分（按圖了解）：

+ 7 + 6 + 5

那病人是否要跟足指引，完全不能進食FODMAP食品？其實這得視乎每個人情況，如果曾經在進食這類食物後出現肚脹、多氣、放屁甚至嗝氣，就應減少進食以改善病情。

腸胃肝臟科專科醫生施藴知。（撰稿人授權提供）

中秋健康飲食建議

另外，臨近中秋這種大快朵頤的日子，腸易激病人或較易出現不適。為免在歡愉日子掃興，這些人士在飲食要謹記要以清淡為主，避免進食過多油膩、辛辣的食物，並要盡量少食多餐，而至於經常出現腸胃問題的人亦可多加留意以下兩點。