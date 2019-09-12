糖尿病人健康過中秋　3 招教你月餅水果這樣吃　

對於廣大的糖尿病族群，常會有「不吃傷心、多吃傷身」的苦惱。為此，台灣花蓮慈濟醫院范綱傑營養師提出三大法則：「用飯換月餅」、「三少一多烤肉法」、「水果大一半，小一個」，讓糖友也可以快樂安心的歡渡中秋團圓佳節，且不用擔心影響健康。

用食物交換技巧 酌量攝取淺嚐控血糖

中秋月餅總令人愛不釋手，但范綱傑營養師表示，月餅組成為外層酥油、內層豆沙的內餡材料，過高的熱量與醣類攝取是糖尿病友的一大隱憂。以台灣常見的蛋黃酥為例，其包裹鹹蛋黃、豆沙等內餡材料，一顆含有近280大卡；醣類更將近20公克的甜度。

范綱傑營養師建議，糖友應該一天以一顆月餅為上限，最好是分切淺嘗，同時「用飯換月餅」的概念減少攝取白飯、南瓜、蕃薯、馬鈴薯等五穀根莖類；或是食用專為糖尿病患設計的無糖月餅，用代糖取代一般的糖，降低月餅的總糖量。

中秋燒烤烤肉要把握「三少一多」的健康原則，三少就是少油、少糖、少鹽，一多則是多青菜。（Dan Gold/Unsplash）

燒烤把握「三少一多」 不怕吃熱量吃過頭

中秋燒烤烤肉要把握「三少一多」的健康原則，三少就是少油、少糖、少鹽，一多則是多青菜，范綱傑營養師表示，其實許多蔬菜烤起來一點也不遜色，如筊白筍、香菇、青椒、絲瓜、粟米仔烤來味道香甜可口，不油不膩，爽口極了。掌握「用烤菜代替烤肉」、「避免加工食品」、「烤肉醬攝取要節制」等原則，除了能減少熱量攝取，更可吃進大量纖維質等營養素。

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